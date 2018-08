Blev kylet ud af Tour de France: Nu har han fået sin straf

Italiensk Sky-rytter beklager og undskylder og slipper billigt for sin udåd i Touren

Der var ikke så meget at sige til det.

Gianni Moscon langede bevidst ud efter Elie Gesbert under 15. etape af Tour de France i juli.

Det blev filmet og vist verden over, og han blev efterfølgende strittet ud af verdens største cykelløb.

Og nu har den 24-årige Sky-rytter fået sin straf: Fem ugers karantæne af den internationale cykleunion, UCI.

Når kalenderen siger 12. september kan han i al fordragelighed vende retur til det professionelle cirkus.

Gianni Moscon exclu du #TDF2018 après avoir frappé un coureur Fortuneo ! pic.twitter.com/JzwOi5l8To — Tout Le Sport (@toutlesport) July 22, 2018

Moscon undskyldte nærmest omgående sin handling og accepterede sin straf.

- Jeg reagerede hurtigt, og det var aldrig min hensigt at slå rytteren, siger Moscon.

- Som man også kan se, har jeg ikke kontakt med ham, men jeg fortryder det alligevel, og jeg har beklaget overfor både Gesbert og Team Fortuneo Samsic, siger han.

Det er langt fra første gang, Moscon ryger i disciplinære problemer som cykelrytter.

Sidste år blev han suspenderet i seks uger for at have overfaldet en konkurrerende rytter verbalt med racistiske kommentarer.

Han blev også diskvalificeret ved sidste års VM, da han greb fat i en bil og blev trukket frem.

Se også: Sparket ud af Tour'en for at slå: 'Det ser patetisk ud'