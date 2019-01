Blev mobbet ud af Armstrong: Nu er han renset i dopingsag

Seks års kamp for at vaske en grim plet af sit renommé er nu med succes afsluttet for franskmanden Christophe Bassons, som var en af ganske få, der turde bryde tavshedens lov og tale om doping i de år, da Lance Armstrong herskede enevældigt i sporten.

Bassons forlod professionel landevejscykling i 2001 og kastede sig siden over mountainbikesporten. I 2012 blev han under stor bevågenhed fældet i en dopingsag, men han er nu pure frifundet og har fået tilkendt en erstatning på 33.000 euro, skriver sportsavisen L’Équipe.

Beløbet svarer til tæt på 250.000 kroner.

Bassons blev mobbet ud af feltet på grund af sin åbenmundethed om sportens fortsatte dopingproblem efter Festina-skandalen i 1998, og det vakte bestyrtelse blandt hans tilhængere og skadefryd blandt hans modstandere, da han år senere som mountainbikerytter blev idømt karantæne for ikke at møde op til en dopingkontrol.

Christophe Bassons fremviser den mekanisk dopede cykel, som han i 2017 afslørede en amatørrytter på. Foto: L'Équipe.

Han lagde sag an mod det franske cykelforbund FFC, som i øvrigt dengang havde den nuværende præsident for den internationale cykleunion, David Lappartient, som øverste chef.

I 2016 blev FFC dømt til at betale 27.200 euro til Bassons, men forbundet ankede sagen, som det så nu har tabt med et brag og yderligere omkostninger til følge.

Dopingsagen opstod, da Bassons i et mountainbikeløb i Bretagne i september 2012 udgik 20 kilometer før mål. Han begav sig straks mod sit hjem uvidende om, at han var blevet udtaget til dopingkontrol. Det blev han først gjort opmærksom på to en halv time senere, og da var det for sent.

Hans protester over det lave informationsniveau og den hårde straf førte sent i 2012 til nedsættelse af straffen til blot en måned, men det var ikke nok for den ærekære rytter. Han havde kun ét mål, sagde han dengang til L’Équipe: At blive renset fuldstændigt.

Christophe Bassons er i dag det franske antidopingagentur AFLD’s repræsentant i regionerne Aquitaine, Limousin og Poitou-Charentes. Han har i den egenskab udmærket sig ved at fange en af de ganske få ryttere, der er fældet for mekanisk doping. Det skete, da han i oktober 2017 afslørede en fransk amatørrytter på en cykel med indbygget elmotor.

