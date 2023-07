Blev nægtet: Nu får TV 2 lov igen

På trods af sit uskyldige ydre bliver det yderst modbydligt, når Tour-feltet skal over Col de Marie-Blanque på femte etape. Kyllingen har kørt stigningen forud for etapen

Siden Tour de France sidste sommer har Team Bahrain Victorious ikke villet tale med TV 2.

TV 2-vært Rasmus Staghøj skrev tirsdag på Twitter, at det skyldtes, at tv-stationen har spurgt ryttere, om de havde tænkt over, hvem der betaler deres løn.

I sidste måned blev TV 2 eksempelvis igen afvist under Critérium du Dauphiné, men nu er der andre boller på suppen hos Tour-holdet.

- En af mine reportere - Kasper Højstrup - har været i kontakt med deres pressemand. Vi har bare henvendt os og forsøgt at stille spørgsmål, og i går tror jeg, det var, kunne det så godt lade sig gøre. Jeg har nu fået den information, at vi godt kan tale med dem, siger John Jäger, chefredaktør på TV 2 Sport, til Ekstra Bladet.

Team Bahrain Victorious under holdpræsentationen i Bilbao i torsdags. Nu kan TV 2 interviewe rytterne igen.

Annonce:

Kan ikke tvinge nogen

Den danske tv-station fortæller, at de ikke overraskende vil blive ved med at stille de spørgsmål, de finder relevante.

- Jeg gør ikke andet over for mine medarbejdere end at sige, at det er op til Bahrain. Man kan ikke tvinge nogen til at stille op. Hvis de afviser, tænker jeg, at de nok skal blive gode igen, og det er de så blevet.

TV 2 kan igen tale med Bahrain-holdet, siger John Jäger. Foto: Henrik Ohsten

Havde været mere bøvlet

Med til historien hører også, at der kunne være andre hold, hvor det ville være mere træls, hvis de ikke ville tale med den danske tv-station - eksempelvis hvis det var Jumbo-Visma med Jonas Vingegaard på holdet. Der er da heller ingen danskere på Team Bahrain Victorious' Tour-hold.

- Det vil jeg nøjes med at give dig fuldstændig ret i. Ikke at det havde ændret noget som helst på vores principper, men du har ret. Det havde været en anelse mere bøvlet, slutter chefredaktøren.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Team Bahrain Victorious.

Onsdag er rytterne ude på løbets første bjergetape. Følg med LIVE lige her.