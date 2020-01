Blev slået til lirekassemand: Nu er han havnet i gældsfælde

Amerikaneren Phil Gaimon kæmpede for en billet til OL, men nu kæmper han mod sit forsikringsselskab, som ikke vil betale for hans behandling efter et styrt sidste år

Hans to sæsoner på World Touren satte ikke noget dybt aftryk i cykelsportens historie, men amerikaneren Phil Gaimon har alligevel formået at bringe sig i vælten hen over de senere år.

Med sine bøger om livet som professionel har han vundet mange tilhængere, og han vakte international opsigt, da han i 2017 i bogen ‘Draft Animals’ anklagede Fabian Cancellara for at have benyttet en elmotor, da han vandt nogle af de største sejre i karrieren.

Nu risikerer Gaimon økonomisk ruin, idet hans forsikringsselskab nægter at betale regningen for den hospitalsbehandling, Gaimon gennemgik efter et voldsomt styrt på en bane i Pennsylvania i juni sidste år.

Cirka 1,7 millioner kroner kostede det at lappe Gaimon sammen efter styrtet, hvori han pådrog sig fem brækkede ribben, et brækket kraveben, brud på et skulderblad og en delvist sammenklappet lunge.

Gaimons styrt skete i en periode, da han håbede på at kvalificere sig til OL på banen, men den drøm måtte han opgive.

Bruddet i skulderen var kompliceret, og hospitalet havde ingen kirurg til rådighed, som kunne udbedre skaden. Gaimon blev i stedet efter tre dage overført til et andet hospital, som viste sig ikke at være en del af det netværk af behandlingssteder, som hans forsikringsselskab benyttede.

- Men selskabet burde stadig dække behandlingen, da der ikke i netværket fandtes en kvalificeret læge. Jeg fik aldrig en pris eller et prisoverslag. Jeg fik bare en regning på 96.000 dollar en måned senere, siger Gaimon til Cycling Weekly.

‘I’m hiring a lawyer’: Phil Gaimon left with $250,000 medical bill following velodrome crash | https://t.co/I5ad5X9V6a pic.twitter.com/IMw2FoBFCW — Cycling Weekly (@cyclingweekly) January 5, 2020

Rytteren fortæller, at han i perioden var konstant påvirket af smertestillende midler, og at han var ude af stand til at tænke klart. Alle beslutninger blev taget af andre på hans vegne, siger han.

- Jeg var på kraftig medicin, og jeg vred mig bogstaveligt talt i smerte, siger Gaimon, som til sin store forbløffelse for få uger siden modtog endnu en regning for behandling.

Denne gang var regningen på 150.000 dollar.

- Selvfølgelig betaler jeg ikke. Jeg hyrer nu en advokat, der kan hjælpe mig, siger Gaimon til Cycling Weekly.

