- Bliver ikke smukkere eller større

Michael Rasmussen kalder Kasper Asgreens vilde sejr i Flandern Rundt kulminationen på et eminent, dansk cykelforår

Kasper Asgreen leverede søndag eftermiddag et fænomenalt cykelresultat, da danskeren slog storfavoritten Mathieu van der Poel i finalen i årets udgave af Flandern Rundt.

Asgreen er den blot anden danske vinder af Flandern Rundt, siden Rolf Sørensen kom øverst på sejrsskamlen i monumentet i 1997.

- Det er vildt, sådan som Kasper kørte løbet. Et fantastisk resultat, der giver genlyd, siger Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, og fortsætter.

- At det kun er anden gang en dansker vinder løbet i historien, sætter præstationen i relief. Lad mig sige så meget, at der skal ske noget helt ekstraordinært, hvis ikke Kasper Asgreen skal blive årets cykelrytter i Danmark i år.

Den danske mester i sin smukkeste sejr nogensinde. Foto: David Pintens/Ritzau Scanpix

Den danske mester var dagen igennem en af feltets absolut stærkeste på de belgiske brosten og bakker.

Løbet udviklede sig perfekt for Asgreen, da det blev et udskilningsløb, således at det kun var feltets mest udholdende folk, der sad tilbage i finalen.

- Det var lige sådan, at Kasper kunne ønske sig det. Han er foran på point i de her forårsklassikere, fordi han kører på Deceuninck-Quick Step-mandskabet, men han var holdets stærkeste mand søndag, siger Michael Rasmussen og forklarer.

- Han fik kæmpe hjælp af sine holdkammerater. Med 60 kilometer til mål sad Wout van Aert alene, mens Quickstep havde fem mand med fremme. Desuden gav det et alibi for Kasper, at han havde Julian Alaphilippe med i finalen. Det gav 10 kilometer, hvor han lige kunne trække luft ind.

Storfavoritten Mathieu van der Poel (tv) måtte bøje nakken til slut for danske Kasper Asgreen. Foto David Stockman/Ritzau Scanpix

Danskerens stærke hold blev i sidste ende udslagsgivende for den imponerende sejr, mener Michael Rasmussen.

- Lad mig slå fast. Flandern Rundt er et af de hårdeste endagsløb at vinde i cykling. Og mest prestigefyldte. Der er vel kun VM, der er større. Så det er en gigantisk præstation af Kasper Asgreen.

- 99 ud af 100 gange vil Mathieu van der Poel slå Asgreen i en spurt. Men hollænderen havde nok lige været en tand for generøs med føringerne på ruten, hvor Kasper kunne få vejret, lyder det fra Michael Rasmussen, som konkluderer.

- At han slår de to store forhåndsfavoritter i direkte duel i finalen, så kan det ikke blive meget smukkere eller meget større. Det er kulminationen på et eminent, dansk cykelforår.

Gense øjeblikket da Asgreen passerer målstregen.

