Blodbad i Touren: Lazaret for åben skærm

3. etape blev et regulært mareridt for flere af Tour-stjernerne, som fik slag på både krop, sjæl og klassement

Kritikken er haglet ned over Tour de France-arrangørerne i kølvandet på 3. etape af dette års rundtur.

Her faldt rytterne på stribe i flere massestyrt, og for flere blev det både en blodig og bekostelig omgang både i henhold til krop og klassement.

Geraint Thomas (Ineos), Primoz Roglic, Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), Caleb Ewan (Lotto Soudal) og Arnaud Démare (Groupama-FDJ ) var blandt de største stjerner, der røg i asfalten.

Se de dramatiske billeder fra blodbadet på 3. etape

Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) var hårdt forslået efter sit grusomme styrt. Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Robert Gesink var en af de ryttere, der blev hårdest ramt. Hollænderen fra Jumbo-Visma er ude af Touren. En af storfavoritterne, Primoz Roglic (Jumbo-Visma), røg også i asfalten og smed dyrebar tid til sine klassement-konkurrenter. Foto: BENOIT TESSIER/Ritzau Scanpix Fred Wright (Bahrain-Victorius) måtte modtage behandling, da han røg ned. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix Ineos-kaptajnen Geraint Thomas rev skulderen af led, men fik kæmpet sig over stregen. Foto:Thomas Samson/Ritzau Scanpix Steven Kruijswijks sko indsmurt i blod. Foto: Stephane Mahe/Ritzau Scanpix Supersprinteren Caleb Ewan, der var en af etapens favoritter, hamrede i asfalten mod høj fart og udgik senere af løbet. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix Supersprinteren Caleb Ewan, der var en af etapens favoritter, hamrede i asfalten mod høj fart og udgik senere af løbet. Foto: Christophe Ena/Ritzau Scanpix Det franske håb Warren Barguil (Arkea-Samsic) var også en af de uheldige rytttere på tredje etape. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

Sidstnævntes teamchef på (Groupama-FDJ, Marc Madiot, tog frontlinjen efterfølgende og lancerede et hårdt angreb mod arrangørerne.

Udformningen af etaperne er ganske enkelt alt for farlige og tager mere hensyn til tv-seere end cykelrytterne.

- Jeg er selv familiefar, og jeg har ikke lyst til at se min knægt blive professionel cykelrytter efter det, vi har set (i denne Tour hidtil, red.), sagde Madiot i et inteview med fransk tv.

Også Michael Mørkøv (Deceuninck-Quick-Step) rettede skarp kritik mod ASO (arrangørerne, red.). De små veje og farlige sving på de sidste kilometer er en stensikker opskrift på kaos.

- Der er en grund til, at vi ankommer her. Og det er, at organisationen ønsker at få et spændende løb med nogle styrt og noget drama. Det er der ingen tvivl om. Ellers lå opløbet et andet sted, sagde han til Ekstra Bladet.

Men rytterne bør også kigge indad. Det mener Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen, der kalder dramatikken for en klassisk kaotisk indledning på verdens hårdeste cykelløb.

- Faktum er nu engang bare, at det er rytterne, der forårsager styrt. Det er ikke ruterne eller vejene, påpeger Michael Rasmussen.

