Bo Hamburger: Med gul trøje bestemmer du i Tour-feltet

Så man Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) cykle sig til tops i onsdagens Tour de France-etape, har man været vidne til en af de største enkeltstående præstationer i dansk cykling.

Det mener i hvert fald Bo Hamburger, tidligere professionel cykelrytter og en af i alt syv danskere, der har kørt i førertrøjen i verdens største cykelløb.

Onsdag sikrede 25-årige Vingegaard sig både etapesejr og gul trøje.

- Han har kørt sig op blandt de allerbedste, siger Bo Hamburger.

- Det, han gjorde på sidste bjerg, var fuldstændig vanvittigt, siger han.

Som en af de få ved Bo Hamburger, hvordan det føles at stille til start i gult dagen efter en triumf.

- Du bliver fulgt af alle, når du kommer til startområdet. Alles øjne er på dig. Det giver en følelse af selvtillid. Nu er det dig, der bestemmer i feltet, siger Bo Hamburger.

Derfor mener den tidligere rytter også, at Jonas Vingegaard kan se frem til et skud ekstra selvtillid, når han torsdag skal klatre op ad Alpe d'Huez på 12. etape.

Samtidig er Vingegaard færdig med at angribe. Nu skal der forsvares, forklarer Bo Hamburger.

- Det er en ny situation, men det er jeg sikker på, at han nok skal klare.

Selv sikrede Hamburger sig gult i 1998 for holdet Casino, blot for en enkelt etape.

Det var en god prolog samt et udbrud på løbets tredje rigtige etape, der bragte ham helt frem i feltet.

Bo Hamburger betegner det som et af de største øjeblikke i sin karriere.

- Man kan for altid se tilbage på at have kørt i den gule førertrøje ved verdens største cykelløb, siger Bo Hamburger.

I 1994 vandt han en etape i Touren.

Torsdag venter der Vingegaard og resten af dette års felt endnu en bjergetape, inden de efter 165 kilometer slutter 1850 meter over havets overflade på det legendariske bjerg.