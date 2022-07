Bøjer sig i støvet for Jonas: - En fantastisk kamp

ROCAMODOUR (Ekstra Bladet): Han kom, han så og han tabte kampen til Jonas Vingegaard.

Tadej Pogacar gik ind til Tour de France som storfavorit, og sloveneren leverede et festfyrværkeri af et cykelløb. Desværre for sidste års vinder var det ikke nok. For en thybo ville det anderledes.

Vingegaards offensiv knækkede Pogacar flere gange i årets Tour, og når sloveneren først skal vinde tabt terræn, bliver det underholdende at se på.

Der er ikke flere chancer tilbage for Tadej Pogacar. Slaget om Tour-sejren 2022 er tabt, erkender sloveneren. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Kaptajnen fra UAE Emirates blev ved med at kæmpe og lancerede angreb på angreb langt udefra. I tide og utide. På stejle opkørsler og på flad vej. Til sidst måtte han dog kapitulere.

Touren har fået en ny konge. Løbet har fået en ny episk rivalisering.

- Det har været en fantastisk kamp, hvor Jonas viste sig at være en smule stærkere end mig. Jeg forsøgte at vinde sekunder tilbage, men han var virkelig stærk. Vi bliver nødt til at analysere løbet, lære af vores fejltagelser og komme tilbage stærkere næste år, siger Pogacar til Ekstra Bladet.

Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard viste sig hurtigt som de to stærkeste ryttere i Touren. her ses de på toppen af Peyragudes. Foto: Claus Bonnerup

Og der er begået fejl, erkender sloveneren. Da han senere blev mødt af verdenspressen til det officielle pressemøde, uddybede han det ømme punkt.

Det handlede naturligvis om den – for ham - fatale 11. etape, hvor Vingegaard pulveriserede sin rival, der gik fuldstændig sukkerkold på opkørslen af finalestigningen Col du Granon. Pogacar var blevet isoleret tidligt den dag, og hans iver efter at lukke huller og angribe kostede ham til sidst et stort tidstab. På tom mave.

- Jeg begik en fejl på Col du Cranon. Men under de givne omstændigheder var det naturligt. Jumbo-Visma udspillede os den dag, men det var kun en enkelt etape. På alle øvrige etaper havde jeg det rigtig godt. Jeg tror ikke, at jeg nogensinde vil ændre på min måde at køre cykelløb på, siger han.

Det kan fans af cykelsporten kun glæde sig over. Ligesom de kan glæde sig til næste års drama på de franske landeveje. For der kommer selvfølgelig et nyt kapitel i Tour-slaget mellem Vingegaard og Pogacar.

Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard har udvist stor respekt for hinanden under løbet. Foto: Claus Bonnerup

- Dette års Tour de France har gjort mig mere sulten og ivrig efter at gøre mere. Jeg elsker udfordringer i livet, og Jonas har været en stor udfordring i år, som jeg ikke kunne overkomme. Jeg er meget motiveret for at blive bedre og overvinde de her udfordringer i de næste løb og den næste Tour, siger Pogacar.

Men ligesom hans mange angreb, kommer de ord heller ikke bag på Vingegaard. Danskeren vil nyde succesen nu, men han er også klar til at forsvare sin position næste år.

- Han vil selvfølgelig have mere, men jeg vil også have mere. Jeg er selvfølgelig virkelig glad og stolt over, hvad jeg har gjort, men jeg vil altid have mere, siger manden, der i morgen kan lade sig hylde som den første danske vinder af Tour de France siden 1996.

