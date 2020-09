Bønnen blev hørt: - Det er så skønt, mand

Cecillie Uttrup skal lørdag forsøge at blive verdensmester på en rute, hvor hun må siges at have fået sin vilje

IMOLA (Ekstra Bladet): Frustrationen lyste ud af Danmarks bedste kvindelige cykelrytter før VM i Innsbruck i Østrig for to år siden.

Cecilie Uttrup Ludwig skrev blogs og gav interviews, hvor hun på ingen måde lagde skjul på sin vrede over, at Den Internationale Cykelunion (UCI) valgte at skåne verdens bedste kvindelige ryttere for den allerhårdeste stigning på ruten i Tyrol, som i stedet var forbeholdt mændene.

Og noget kunne tyde på, at de høje herrer i UCI ikke havde mod på endnu en omgang kritik fra danske Cecilie Uttrup.

Lørdagens VM i linjeløb for kvinder skal således køres på samme rute, som Jakob Fuglsang skal forsøge at blive verdensmester på søndag eftermiddag.

- Det er så skønt, mand. Vi får samme rute som mændene. We like. Vi kan lide ruten, og der er rigtig mange ting, der spiller. Jeg håber, at udviklingen bliver ved, og at vi bliver ved at have de samme ekstraordinære ting.

- Det behøver ikke som sådan være de hårde ting. Det handler om, at de ting, som medierne snakker om, dem vil vi også gerne. Hvis medierne snakker om sidevindsstykker, så vil vi også have sidevindsstykker, siger Cecilie Uttrup, der samtidig understreger, at hun er glad for at kvinderne nøjes med fem omgange på den 28,8 kilometer lange rute og en samlet distance på 143 kilometer mod mændenes 258,2 kilometer.

Cecilie Uttrup har længe været fortaler for, at kvinderne ikke skal snydes for de spektakulære ruter. Foto: Tariq Mikkel Khan

Blandt outsiderne

Ruten går omkring og på selve den ikoniske racerbane i Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, hvor Formel 1-køreren Ayrton Senna på tragisk vis omkom i en ulykke i 1994.

Cecilie Uttrup nævnes blandt outsiderne til VM-titlen, som dog forventes endnu engang at havne på hollandske hænder. Uanset om storfavoritten Annemiek van Vleuten formår at stille til start trods sit brækkede håndled.

Danskeren snuppede bjergtrøjen og en samlet fjerdeplads i det netop overståede italienske etapeløb Giro Rosa, og formen er da også til en topplacering.

- Jeg ved ikke, om jeg vil sætte mig selv som favorit, men mit niveau er blevet bedre og bedre, og jeg føler stadig, at jeg er i en udvikling. Der er plads til forbedring og noget at lære, siger hun.

Cecilie Uttrup skal lørdag forsøge at ryste konkurrenter af i kampen om VM-titlen. En titel, som danske Amalie Dideriksen snuppede i 2016. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Jeg føler mig ret privilegeret

Den udvikling skyldes ikke mindst, at Cecilie Uttrup efterhånden har nået et niveau, hvor hun kan koncentrere sig fuldt ud om at køre på cykel frem for at skulle supplere med hyren i det lokale supermarked.

Fra januar indførte man minimumsløn til kvindelige ryttere på World Tour-hold, som sikrer mindst 9.300 kroner om måneden til rytterne. Et beløb, der kan være svært at leve for, men som også stiger løbende de kommende år.

Som en af verdens bedste ryttere er minimumsbeløbet dog ikke aktuelt for hende.

Hun vil ikke afsløre, hvad hendes nye kontrakt med FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope kaster af sig, men hun kan godt få tingene til at løbe rundt.

- Ja, det kan jeg. Jeg føler mig ret privilegeret.

- Det er godt, at man kan få lov at fokusere 100 procent på cykling og ikke skal have et arbejde ved siden af, siger hun og hilser det nye tiltag med minimumsløn velkommen.

- Det er ikke i samme størrelsesforhold som mænd, men vi bliver nødt til at starte et sted, Det er et godt udtryk for positiv udvikling. Bredden og det generelle niveau i feltet stiger bare, siger Cecilie Uttrup.

Hun og resten af de danske landsholdsryttere kører VM i linjeløb lørdag eftermiddag i Imola.

Også krænkelser i cykelsport

Cykelsporten er ikke renset for krænkelser mod kvinder, siger Cecilie Uttrup. Foto: Tariq Mikkel Khan

I Danmark er debatten om sexisme og krænkelser af kvinder eksploderet, siden tv-værten Sofie Linde satte fokus på problemet som vært for Zulu Comedy Galla i slutningen af august.

Den debat har Cecilie Uttrup naturligvis også lagt mærke til, og selvom Sofie Linde i første omgang langede ud efter mediebranchen, så går cykelsporten heller ikke fri, mener Cecilie Uttrup.

- Nej, cykelsporten er bestemt ikke renset. Der foregår stadigvæk krænkelser.

- Det er stadig en sport, hvor der ikke er super mange penge i det, så holdene bliver ofte drevet af passionerede mennesker, som ikke nødvendigvis går ind i det for pengene, men fordi de har en passion.

Derfor er det nogle gange ikke så professionelt som i andre sportsgrene, siger hun og henviser til en sag fra sidste år.

- Vi havde sidste år en sag med en sportsdirektør, hvor det kom frem i medierne, at han spurgte pigerne efter billeder i bikini, fordi han ville se, om de var tynde og fitte nok. Bare for at sige, at det er sket for relativt nyligt, siger hun om sagen fra det belgiske hold Doltcini-Van Eyck, hvor sportsdirektør Marc Bracke ifølge flere ryttere gik langt over stregen.

Cecilie Uttrup slår dog samtidig fast, at hun ikke selv bærer rundt på lignende oplevelser.

- Jeg er ikke selv blevet krænket på den måde, siger hun.

