- Borgerne skal ikke betale

Blandt andet mener Cecilia Lonning-Skovgaard, at det kan koste mange penge at udsætte starten i Danmark med et år

Venstres formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Cecilia Lonning-Skovgaard er bange for, at en udsættelse af Tour-starten i Danmark kan blive meget dyr.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet ovenpå nyheden om, at den danske Tour-start i 2021 med stor sandsynlighed bliver rykket til 2022.

- Der er jo både gode og dårlige ting ved det. Man kan jo sige, at Touren kommer til at stå alene, og det samme gør EM, og man kan have fuldt fokus på de to ting alene. Men det der taler imod, er, at der er et økonomisk mellemværende. Hvem skal betale udgifterne til Alex Pedersen og de andre og betale deres løn et år længere? spørger Cecilia Lonning-Skovgaard til Ekstra Bladet.

- Har du nogen idé om, hvor mange udgifter der vil være tale om med en udsættelse af Tour-starten?

- Jeg går ud fra, at det er noget, som man sidder og forhandler om nu, men vi snakker i hvert fald et tocifret millionbeløb bare til lønninger, hvis man tager, hvem der centralt sidder i den der komité, og hvad der sidder ude i kommunerne til at lave markedsføring osv. siger hun.

- Så er det også et kæmpe bet for de kommuner uden for København, der havde glædet sig til at se Touren næste år og som ikke havde den konflikt, som vi havde med EM. Her tænker jeg på hoteller osv. De sidder jo nok og synes, at det er lidt træls.

Tour de France-løbsdirektøren Christian Prudhomme sammen med Frank Jensen under præstationen af Tour-starten i Danmark. Foto: Ernst van Norde

- Men kan I overhovedet leve med hos Venstre, at man udskyder løbet endnu et år, og er du enig i beslutningen, der er blevet truffet?

- Det er jo klart, at det ville være totalt nedtur, hvis vi skulle miste Touren helt. Men det er klart, at hvis man udskyder det til 2022, så tror jeg, det er en rigtig god idé, men det er klart, at vi skal have styr på det økonomiske mellemværende, som der bliver.

- Og der vil min tanke være, at Tour-organisationen der har bedt om at få det her flyttet også samler regningen op, for de ekstra omkostninger, der måtte være. Jeg kan ikke se, at det skulle være de københavnske skatteborgere, der skal betale regningen. Så ja, vi kan godt leve med, at man rykker det et år, men så regner vi også med, at der er nogle, der kommer og samler regningen op, lyder det fra Cecilia Lonning-Skovgaard.

Kender ikke udgifterne

Københavns overborgmester, Frank Jensen, er godt klar over, at det kan komme til at koste dyre domme at rykke den danske Tour de France-start. Han vil dog endnu ikke male fanden på væggen.

- Vores kommunalbestyrelser og vores borgere skal vide, hvad det koster at flytte det til 2022, hvis det er der, det ender, siger han til TV2 News.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Tour de France-organisationen ASO. I en mail lyder svaret dog klart.

'Jeg er ked af det, men ASO ønsker ikke at kommentere sagen,' lyder det fra ASO.

Ekstra Bladet har ligeledes forsøgt at få en uddybende kommentar fra Frank Jensen, men han er på ferie og ønsker ikke at udtale sig.

Tour de France skulle oprindeligt begynde i Danmark 2. juli 2021.

