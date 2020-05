Borgmester satser på fodboldfans til Tour-start

OVERBLIK: Reaktioner på dansk EM-afklaring

Efter et længere tovtrækkeri er det lykkes de involverede parter at blive enige om, at der er plads til både EM og Tour de France i København næste sommer.

Det blev bekræftet på et pressemøde på Københavns Rådhus torsdag aften.

Her kan du læse nogle af reaktionerne på nyheden:

* Niels Nygaard, formand for Danmarks Idrætsforbund (DIF):

- Oven på en hård tid med corona og krisestemning, så er det fantastisk at have noget at glæde sig til. Tour de France og EM-fodbold i 2021 kommer inden for få uger til at sætte København og hele Danmark på den anden ende.

- Det bliver en utrolig sportsfest, som vil kunne samle nationen yderligere i en svær tid. Vi glæder os i DIF utrolig meget over, at begge events nu er bekræftede på dansk jord, og vi glæder os i den grad til at se cykelløb og fodbold på allerhøjeste niveau - forhåbentlig med store danske resultater i kølvandet, siger han i en pressemeddelelse.

* Britt Bager, kulturordfører for Venstre:

- Det er fantastisk, at det er lykkedes, at vi kan afholde både EM i fodbold og Tour de France-start i Danmark i 2021. Det er megabegivenheder, som rigtig mange danskere elsker, og som millioner af mennesker i hele verden vil følge med i. Det er super godt for Danmark, siger hun i en skriftlig udtalelse til Ritzau.

* Bo Rygaard, formand for Parken Sport & Entertainment:

- Vi er meget begejstrede over, at vi alle kan se frem til en helt fantastisk sportssommer for alle danskere næste år. Vi glæder os til at Telia Parken og København skal være centrum for den fest, det bliver i hele landet, og vi er meget stolte over, at vores stadion skal danne ramme om den her historiske begivenhed.

- Omstændighederne har været udfordrende for alle parter, men alle har udvist den vilje, der skulle til for at finde løsninger. Vi er glade for, at vi kan være med til at give hele Danmark en stor oplevelse, og vi ser frem til at arbejde videre med planlægningen, så vi er klar til at give alle en kæmpe fest herinde om et år, siger han i en pressemeddelelse.

* Lars Lundov, direktør i Sport Event Danmark:

- Vi glæder os vildt meget til, at Euro 2020 skal afvikles næste år i København. I disse coronatider er det vigtigt, at vi har noget at arbejde hen imod og ikke mindst se frem til. Oplevelses- og omsætningsmæssigt. Med både en del af EM i fodbold og Tour-start bliver det en historisk sportssommer i Danmark næste år, siger han i en pressemeddelelse.