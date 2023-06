Bossen bekræfter: Touren bliver uden superstjerne

LE PONT-DE-CLAIX (Ekstra Bladet): Sidste år delte Jonas Vingegaard og Primoz Roglic hvervet som kaptajn på Jumbo-Visma under Tour de France, men sådan bliver det ikke denne sommer.

Spekulationerne om en pludselig ændring i slovenerens sæsonprogram tog ellers fart, da årets vinder af Giro d’Italia gav et kryptisk svar i kølvandet på det italienske etapeløb.

Roglic ønskede ved den lejlighed hverken at bekræfte eller afvise, hvorvidt han skulle køre Tour de France senere på sommeren.

Men når starten går i Bilbao 1. juli, bliver det uden sloveneren i feltet. Det slår Jumbo-Vismas sportsdirektør, Frans Maassen, endegyldigt fast over for Ekstra Bladet.

- Han kommer ikke med, lyder det kontant fra Maassen.

Frans Maassen var klar i mælet, da han blev spurgt ind til Roglic' deltagelse i Tour de France. Foto: Claus Bonnerup

Det hollandske storhold stiller til start i Touren i en noget anderledes udgave, end tilfældet var sidste år. Primoz Roglic er således ikke den eneste stjerne, der glimrer ved sit fravær.

Ikke den eneste

Også Steven Kruijswijk, der var en vigtig støtte for Vingegaard under sidste års succes i Frankrig, kommer til at mangle i truppen.

Den hollandske profil når ikke at blive klar, efter at han styrtede på 2. etape af Critérium du Dauphiné og brækkede kravebenet.

Uanset hvordan truppen udformer sig, kan Jonas Vingegaard dog være sikker på massiv støtte i kampen om at forsvare tronen i Touren.

Akkurat som det har været tilfældet i Critérium du Dauphine, hvor danskeren har fået massiv opbakning i højderne, selv om en af hans stærkeste hjælpere i bjergene er udgået.

Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

- Når du har en stor leder som Vingegaard, vil de andre give sig fuldt ud for ham. Det så vi i går, hvor der blev ydet en større indsats, end man kunne forvente. Her var det Dylan van Baarle og Nathan van Hooydonck, der stod for arbejdet, når det gik opad, siger Maassen.

- De er selvfølgelig ikke bjergryttere i samme stil som Sepp Kuss og Wot van Aert, men du så, at de også er i stand til en masse.

Sportsdirektøren har på det seneste kunnet se, at Vingegaard er i forrygende form forud for Tour de France.

Danskeren har taget to etapesejre i Critérium du Dauphiné og fører suverænt løbet sammenlagt inden sidste etape, der køres søndag.

Søndag blev det også bekræftet, at superstjernen Remco Evenepoel heller ikke deltager i Tour de France denne sommer.