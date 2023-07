Bossen forlanger en undskyldning

Ikke en, ikke to, men hele tre gange har en tilskuer været direkte involveret i et styrt i dette års Tour de France.

På søndagens etape var det en dumdristig fan, der ville have den perfekte video af det fremadstormende felt, og han kom derfor alt for tæt på Jumbo-Vismas amerikanske stjerne Sepp Kuss, som kolliderede med tilskuerens arm og styrtede.

Med sig i faldet tog han hollænderen Nathan van Hooydonck og Dylan van Baarle, hvor førstnævnte slog sig rigtig slemt, men formåede at gennemføre etapen.

Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Nu forlanger Jumbo-Vismas general manager, Richard Plugge, en undskyldning.

- Holdets præstation blev præget af tilskueren, der fik Sepp Kuss, Nathan Van Hooydonck og Dylan van Baarle til at styrte. Det er et stort problem, og det har en indflydelse på hele udfaldet af Tour de France, fordi det rammer ryttere, vores taktik og andres taktik, siger Plugge til TV 2 Sport og fortsætter.

- Jeg håber, at personen ringer til os og siger undskyld til rytterne og os. Det er da det mindste, man kan gøre. Det handler ikke om straf, men om at indse, hvad han har gjort og have mere respekt for rytterne.

Tidligere i løbet måtte TotalEnergies klassementshåb Steff Cras udgå på grund af et sammenstød med en fan, ligesom Lilian Calmejane også røg i asfalten, da hans styr blev fanget af en tørresnor med flag på.

På trods af det voldsomme styrt har Vingegaards vigtige hjælper ikke brækket noget, og han kan dermed bruge mandagens hviledag på at komme sig.

Richard Plugge er voldsomt frustreret over hensynsløse fans. Foto: Claus Bonnerup