Bossen jubler: - Kunne ikke have været bedre

Kan vi forvente Jonas Vingegaard i spidsen for et dansk cykelhold, er Tadej Pogacar verdens bedste rytter og har debatten om tour-vinderens cykelpause været uberettiget?

Jonas Vingegaard har de seneste dage leveret en magtdemonstration i det spanske etapeløb O Gran Camiño.

Efter at den første etape blev afbrudt på grund af heftigt snevejr, vandt den danske klatrer løbets sidste tre etaper.

Først tog han to bjergsejre, inden han søndag massakrerede modstanderne på den afsluttende enkeltstart.

Jumbo-Vismas sportsdirektør Frans Maassen er henrykt over sin guldfugls storform, før det 5. marts går løs i det traditionsrige etapeløb Paris-Nice, hvor Vingegaard skal dyste med blandt andre Tadej Pogacar.

- Det var det her resultat, vi håbede på. Jonas viste, at han er klar til Paris-Nice. Det bliver en god test mod resten af verdens topryttere. Jonas var her for at fintune, og det gik godt, siger Frans Maassen til holdets hjemmeside.

Jonas Vingegaard kørte fra alle konkurrenter på de to bjergetaper fredag og lørdag, og søndag satte han blandt andre sin holdkammerat Rohan Dennis, der er lidt af en tempospecialist, til vægs på enkeltstarten.

Og han er da også selv ganske tilfreds med ugens bedrifter.

- Det har været en rigtig god uge. Det kunne faktisk ikke have været bedre. Vi har vundet tre etaper og det samlede klassement, så jeg er rigtig glad.

- Jeg har en stor lyst til at vinde, og min form er god, så vi kan tage glade hjem. Det var den perfekte opvarmning til Paris-Nice, siger Vingegaard.

Hverken Jonas Vingegaard eller Tadej Pogacar kørte Paris-Nice sidste år, hvor Primoz Roglic vandt.

