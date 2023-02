Bossen reagerer: - Han har det godt

SANTIAGO DE COMPOSTELA (Ekstra Bladet): Det vakte stor opsigt, da Jonas Vingegaard tirsdag måtte afbryde sin optakt forud for sæsondebuten i Spanien for at haste til familien.

Danskeren forlod Jumbo-Visma-lejren i Santiago af private årsager, men allerede et døgn senere er der heldigvis godt nyt.

Jumbo-Visma-sportsdirektør Frans Maassen fortæller, at Jonas Vingegaard er ved godt mod. Foto: Claus Bonnerup

Tour-vinderen er således vendt retur til sine holdkammerater på hotellet i det nordvestlige Spanien, og han er ved godt mod og klar til at deltage i Gran Camino.

Det fortæller Jumbo-Vismas sportsdirektør Frans Maassen, som dog ikke ønsker at gå i detaljer omkring den uventede udflugt for Vingegaard.

- Vi er nødt til at sige, at det er et privat anliggende mellem ham og hans familie. Det går fint nu, men det er en privat sag, siger Maassen til Ekstra Bladet.

Sportsdirektøren forsikrer dog, at Vingegaard ikke har nogen grubler ved at stille til start torsdag.

- Han har det godt. Ellers var han ikke kommet tilbage. Jeg talte med ham i går (tirsdag, red), da jeg ankom i lufthavnen, mens han selv var på vej. Her sagde han: ’Vi ses i morgen. Jeg er klar til at køre!’.

Jonas Vingegaard har endnu ikke selv ønsket at udtale sig om, hvorfor han med al hast skulle forenes med familien i Malaga. Foto: Claus Bonnerup

Den pludselige lynvisit har skabt en lettere kaotisk optakt til det spanske etapeløb, eftersom arrangørerne måtte aflyse al presseaktivitet med Vingegaard, der ellers var planlagt til at finde sted onsdag. De spanske værter kan dog glæde sig over, at det helt store trækplaster i etapeløbet har meldt sig klar til start.

Om det seneste døgns rejseaktivitet vil have indflydelse på præstationen, må tiden vise. Det kommer selvsagt også i en anden række, understreger danskerens sportsdirektør.

- For ham var det vigtigt at tage hjem og se sin kone i går (tirsdag, red.), og han er nu kommet tilbage og agter at køre løb i de kommende dage.

- Det kan selvfølgelig altid være ting, som kan have indflydelse på din præstation, men sådan er det at køre cykelløb. Sådan er det at leve. Han har været nødsaget til at løse den her situation, og det samme har vi på holdet, siger Maassen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jonas Vingegaard, men Jumbo-Visma meddeler, at danskeren ikke stiller op til interview onsdag.

Gran Camino indledes torsdag og fortsætter til og med søndag, hvor fjerde og sidste etape afvikles.