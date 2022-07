Brækkede sig på cyklen - nu er han udgået

Benene faldt sammen under ham.

Han havde presset sin krop til mere, end den kunne klare.

Alexis Vuillermoz fra TotalEnergies satte sig ned på asfalten og måtte efterfølgende lægge sig helt ned, da han havde passeret målstregen små 36 minutter efter Bob Jungels, der vandt søndagens 9. etape i Tour de France.

Lægerne hastede hen til den slagne mand, inden han blev hentet af en ambulance. Sent samme aften oplyste Vuillermoz, at hans kollaps skyldtes træthed.

'Jeg følte mig ikke dårligt tilpas, da jeg kom over målstregen. Jeg faldt sammen i ren udmattelse. Jeg havde en dårlig dag, jeg var træt, og jeg kastede op på cyklen', skrev han på Twitter og tilføjede, at han i samme ombæring var testet negativ for coronavirus.

Tre timer efter kom den 34-årige franskmand så med endnu en opdatering og forklarede, at han havde fået grønt lys til at forlade hospitalssengen om aftenen.

Mandag eftermiddag har Vuillermozs hold, Team TotalEnergies, så meldt ud på Twitter, at han desværre må udgå af årets Tour.

'Alexis Vuillermoz stiller ikke til start på 10. etape. Han har høj feber og lider af en hudinfektion, der kræver operation. Vi ønsker dig god bedring, Alexis. Kom hurtigt tilbage til os i god form', skriver de.

Tidligere mandag udgik også sidste års nummer fire i Touren, Ben O'Connor.

Dermed er der nu 13 ryttere, der siden løbsstart er udgået. Feltet er derfor nede på i alt 163 ryttere.

