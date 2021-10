Brækker skambenet

Kvindernes første udgave af det hårde cykelløb Paris-Roubaix vil nok blive husket for Elizabeth Deignans imponerende solokørsel og cykelrytternes hårde kamp for at nå frem til velodromen i Roubaix.

Men for Annemiek van Vleuten var det ikke et mindeværdigt løb. Verdensmesteren fra 2019 styrtede og brækkede sit skamben.

- Et dumt styrt. Jeg ønskede bare at komme sikkert i mål. Resultatet er et skamben med to brud og en lang genoptræning forude, hvor jeg skal blive i sengen.

- Farvel til ferie. Farvel til genopladning. Jeg har gjort det tit, men jeg er ved at løbe tør for kræfter, skriver hun i et opslag på Twitter.

37-årige van Vleuten måtte udgå som følge af styrtet.

Lørdagens løb blev vundet af Trek-rytteren Deignan, der kørte alene i 82 kilometer og vandt med mere end et minut ned til hollænderen Marianne Vos fra Jumbo-Visma.

Danske Emma Norsgaard, der er holdkammerat med van Vleuten, blev bedst placerede dansker som nummer seks. Landsmanden Cecilie Uttrup Ludwig kom ind på 16.-pladsen.

Søndag er det mændenes tur til at dyste på de lidet fremkommelige brostensveje i Paris-Roubaix.

Af danskere er Mads Pedersen, Mikkel Bjerg, Christopher Juul-Jensen, Mads Würtz Schmidt, Michael Valgren, Kasper Asgreen, Søren Kragh Andersen, Casper Pedersen og Mathias Norsgaard på startlisten.