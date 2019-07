Bragende nedtur: Froome i frit fald

Chris Froome oplever heldigvis fremgang i sin rehabilitering, men der er til gengæld stor tilbagegang på verdensranglisten.

Efter sit grusomme styrt - og deraf uundgåelige afbud til Tour de France - har den firedobbelte vinder af løbet fået en kæmpe visuel lussing i hierakiet over klodens bedste cykelryttere.

En dugfrisk verdensrangliste fra UCI viser, at Team INEOS-stjernen er faldet ikke færre end 1098 pladser og nu er rangeret som nummer 1181.

Der er 3.373 registrerede ryttere på listen, og flere af dem har selvfølgelig nydt godt af muligheden for at gøre sig til i juli, hvor særligt Touren har budt på adskillige chancer for pointhøst.

Dog ikke for Froome, der 12. juni var impliceret i et uhyggeligt styrt på en prøvekørsel af enkeltstarten ved Critérium du Dauphiné, som blev kørt som led i optakten til årets store mål.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Chris Froome ses her i den gule trøje under Tour de France i 2018. I år måtte han følge løbet fra sygesengen. Foto: Claus Bonnerup/Polfoto

Med mere end 50 km/t fjernede han sin ene hånd fra styret, hvorefter vinden hev fat i Froome og cyklen. Briten kolliderede efterfølgende med en mur.

Et brækket lårben, et brud på højre albue og flere brækkede ribben blev nogle af de triste udfald, omend Froome lykkeligvis beholdt det vigtigste. Livet.

En optræden i Tour de France var dog en umulighed, ligesom Vueltaen og andre store cykelløb i de kommende måneder ligeledes bliver uden den 34-årige stjernes deltagelse.

Efter operationen vurderede kirurgen Remi Philippot, der stod i spidsen for indgrebet, at der ventede Froome fire til seks måneders pause.

Hovedpersonen har dog ikke mistet håbet om at tage sin revanche. Det fortalte han i et interview fra sygesengen få dage efter det grusomme uheld.

- Der er lang vej med genoptræning for mig, men den genoptræning starter nu, og jeg er fuldt fokuseret på at vende tilbage til mit bedste, sagde Froome.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Crhis Froome har en lang genoptræning foran sig, før han igen kan gøre sig forhåbninger om at jagte den gule trøje. Foto: Claus Bonnerup/Polfoto.

Det håb deler britens boss på Team INEOS, Dave Brailsford. På den første hviledag i årets Tour kom han med en opmuntrende melding vedrørende holdets fraværende profil.

- Han (Froome, red.) er nået dertil, at han kan sidde på en cykel og kan træne med ét ben, hvilket er noget af en præstation.

- Så han kommer helt sikkert tilbage. Men jeg ser det ikke lige i denne sæson, sagde Dave Brailsford.

Uanset hvad, venter der nok flere fald på ranglisten, inden Froome kan forsøge at bestige den igen.

Han har allerede påpeget, at Tour de France i 2020 er en målsætning. Dette års vinder, holdkammeraten Ergan Bernal, tager i øvrigt et solidt hop frem på den seneste rangliste, hvor han er nummer seks.

Stillingen toppes af en anden markant profil fra Touren. Julian Alaphilippe (Quick-Step) er på tronen efter en forrygende rundtur i Frankrig, der fulgte op på et lige så flot forår for den karismatiske franskmand.

Bedste dansker på listen er fortsat Jakob Fuglsang, der trods sit triste exit i Frankrig, er placeret på en tredjeplads.

Hele listen findes ved at klikke her.

Har været i Juventus: Nu er stjernen landet på Amager

Vilde med Enock: Vælter ind med henvendelser

Bagom kæmpe-transferen: Sådan blev Joachim Danmarks dyreste