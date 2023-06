Brager ind i vanvittigt selskab: Kyllingen jubler

Det er helt på sin plads, at Mattias Skjelmose er blandt de bedste klassementsryttere til Tour de France ifølge bookmakere. Det mener Michael Rasmussen, der kalder Trek-rytteren en 'no bullshit-type'. Faktisk er han helt vild med ham

Dyrisk brølede han sin glæde ud.

Det her var stort.

Tirsdag gennemlevede Mattias Skjelmose en af karrierens absolutte højdepunkter, da den 22-årige Trek-bjergged kørte først over stregen på 3. etape af Schweiz Rundt.

En bedrift, der ikke er gået bookmakernes næser forbi.

Danske Spil og Bet 365 har nemlig kastet amagerkaneren direkte ind i det fine selskab med navnene på de favoritter, der står til at vinde årets Tour de France.

Hos Bet 365 vurderer man Skjelmose til at være fjerdestørste favorit til den samlede Tour de France-sejr sammen med Ben O'Connor og Enric Mas, mens han hos Danske Spil befinder sig alene på den position.

For begge bookmakeres vedkommende er Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar naturligvis løbets altoverskyggende stjerner.

- Det er da om noget et kompliment til den unge mand, men det er nok skudt lige over mål, lyder vurderingen fra Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen.

- Det er set ofte, at der kommer nogle, der kører rigtig stærkt i både Schweiz Rundt og Critérium du Dauphiné. Jakob Fuglsang er et godt eksempel, der to gange har vundet i Dauphiné og kørt på podiet gentagne gange i Schweiz Rundt, men så ikke blevet til noget som helst i Touren.

- Der sker bare tit det, at der skrues op for gassen i Tour de France fra de allerbedste. Jeg tror, Mattias skal regne med, at folk som Richard Carapaz vil lægge yderligere på, og det tvivler jeg på, Mattias kan. Når det så er sagt, så er det helt på sin plads. Du kan ikke finde 10 ryttere i verden, der er bedre egnet end ham lige nu.

Stikker man hovedet ind ad vinduet hos Danske Spil, er Skjelmose i skrivende stund langt større favorit end klassementsmonstre som Enric Mas, Adam Yates, Richard Carapaz og David Gaudu.

Mattias Skjelmose jubler ved målstregen. Foto: Gian Ehrenzeller/Ritzau Scanpix

Iskold foran kameraet

Med tirsdagens sejr for Skjelmose ser det forrygende ud for dansk cykelsport, inden verdens største cykelløb, Tour de France, begynder 1. juli.

Jonas Vingegaard vandt i seneste uge overbevisende Critérium du Dauphiné med to etapesejre undervejs. Desuden blev løbets 4. etape vundet af Mikkel Bjerg, da han satte bedste tid på enkeltstarten.

Og en ting er de sportslige kompetencer. Noget andet er Skjelmoses personlighed, fremhæver Michael Rasmussen.

- Han er en no bullshit-type. Han tager bladet fra munden, og han lader journalisterne vide, når spørgsmålene blive for dumme.

- Det er sgu meget rart. Han er ikke nødvendigvis en pleaser. Jeg kan virkelig godt lide ham.

I skrivende stund er fjerde etape undervejs i det schweiziske ugelange løb.