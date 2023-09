Brandvarm dansker vil vinde igen

Andreas Kron har store planer for dagens bjergrige Vuelta-etape

Det går op og ned på dagens etape af Vuelta a España, og det er noget, der behager den formstærke dansker Andreas Kron.

Lotte Dstny-rytteren kørte først over stregen på anden etape, og lørdag har han igen udset sig til at kunne blive en succes.

Det siger han til TV 2 Sport.

- Jeg glæder mig rigtig meget, og jeg har sat et kryds ud for den. Så må vi se med klassementsrytterne – om det pludselig bliver en kamp mellem dem igen, siger den 25-årige dansker fra Albertslund.

Der er flere stigninger på menuen på dagens etape, men højdemeterne er ikke af en så voldsom grad, at et stærkt udbrud ikke kan holde hjem.

Kampen om sekunderne er dog i den grad på spil blandt favoritterne, og den anden dag kørte Jonas Vingegaard sågår med om bonussekunder midt på etapen, så det er bestemt ikke udelukket, at klassementsrytterne har i sinde at køre for sejren.

På Andreas Krons hold Lotto Dstny har danskeren dog en fri rolle, da holdet ikke kører for en plads i klassementet.

