Breschel: - Han skal undgå mennesker og supermarkeder

Jonas Vingegaard holdt onsdag en rørende tale på rådhuset i København, hvor han blandt andet fortalte, at han som barn havde svært ved at tro på sig selv

Han står over for en gigantisk fejring igen i år i København og Glyngøre, men han skal måske holde mundbindet på.

Jonas Vingegaard skal nemlig allerede om en måned køre Grand Tour-løbet Vuelta a España, og hvis den 26-årige dansker skal ramme de spanske landeveje på 100 procent, skal han helst undgå for mange mennesker.

Det mener EF-Education-Easyposts sportsdirektør, Matti Breschel.

- Jeg synes, at Jonas virker ret modstandsdygtig over for det meste, men hvis der skulle være noget, der kunne slå ham ud, ville det måske være et styrt på en træningstur eller sygdom.

- Og det er netop en af grundene til, at man isolerer sig fra mennesker, supermarkeder og andre steder, hvor man nemt kan fange en forkølelse, siger den tidligere cykelstjerne til Ekstra Bladet.

Matti Breschel har selv kørt Vueltaen fire gange. Foto: Kenneth Meyer

Annonce:

- Han kan sagtens vinde

Selvom Vingegaard ikke får meget tid til at restituere og forberede sig, tror Matti Breschel stadig, at den 26-årige Jumbo-Visma-stjerne godt kan vinde Vueltaen.

- Det er et cykelløb, og alting kan gå galt, men jeg tror sagtens, at han kan vinde Vueltaen.

- Hvis han kører, som han kører alle andre cykelløb med forsvar, godt beskyttet, kender sin besøgelsestid og stoler på sig selv, så tror jeg sagtens, han kan vinde.

Vingegaard skal håbe på mere god hjælp fra sine holdkammerater i Vueltaen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Cementerer sin position

Hvis Jonas Vingegaard skulle gå hen at vinde Vueltaen, vil han blive den blot fjerde rytter, der både har vundet Tour de France og Vuelta a España i samme sæson.

Og sådan en præstation vil cementere Vingegaards plads i cykeleliten.

- Han vil bekræfte endnu en gang, at han er den fødte etapeløbsrytter.

- Hvis han vinder Vueltaen, viser han også, hvor holdbar han er. Han har jo vundet cykelløb hele sæsonen, og det vil være en kæmpe understregning af, hvilken verdensklasse en cykelrytter han er, siger Breschel.

--------- SPLIT ELEMENT ---------