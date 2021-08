Breschel indrømmer: Købte sig til sejr

Matti Breschel er noteret for 22 sejre i sin 15 år lange karriere på topniveau.

For lidt, vil mange hævde, når man tager Breschels evner i betragtning.

Men faktisk kunne den total nemt være endt på 21.

For i 2014 gik det over stok og sten i etapeløbet Luxembourg Rundt.

Efter to etapesejre havde han inden sidste etape kørt sig op på løbets førsteplads og skulle derfor 'blot' sørge for, at feltet kom samlet til mål for at vinde løbet.

Men et stort udbrud fik lov at køre, og hans holdkammerater fra Tinkoff-Saxo kunne ikke selv magte at hente dem ind. Derfor lod han sig i desperation falde tilbage til holdbilen og fik derigennem forbindelse til sportsdirektør Fabrizio Guidi, skriver han i bogen:

'Jeg sagde til ham, at han måtte gøre noget, og at jeg var villig til at betale, hvad det kostede.

''Vent her,' svarede han.'

Guidi skaffede hjælp fra et lille italiensk hold - hvilket kun har kunnet være Neri Sottoli - hvor tre mand var villige til at hjælpe. Men det kostede 1000 euro pr. mand.

Det accepterede Breschel, og det gav pote.

'De tre italienere kørte udbruddet ind, og havde det ikke været for Guidis forhandlingsevner, havde jeg aldrig vundet løbet.'

'De italienske ryttere fik deres penge i kontanter på parkeringspladsen,' skriver Matti Breschel, der selv blev nummer to på etapen og dermed cementerede sejren, der skulle ende med at blive den eneste samlede etapeløbssejr i hans karriere.

'Væddeløber' udkommer 31. august. Den er udgivet på forlaget Lindhardt og Ringhof.