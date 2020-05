Brian Holm i Twitterkrig: Jeg har en plan

Brian Holm er ikke en mand, der går i zigzag i brusebadet. Der er kontant afregning, når han ytrer sig – som han gjorde på Twitter efter onsdagens aflysning af PostNord Danmark Rundt.

’DCU er rullet om på skjoldet, mens DHF og DBU kæmper indædt for deres sportsgrene. Tænk at man skulle komme til at savne Worre,’ skrev Brian Holm.

Svaret på DCU’s Twitter-konto faldt prompte:

’Hej Brian - det tager vi som udtryk for, at du sørger for alle de nødvendige myndigheds- og polititilladelser til at køre på Frederiksberg i næste uge, for du kæmper vel ikke kun på Twitter? Dejligt du også lige ordner det med afspærring og forsamlingsloftet - tak for hjælpen!’

Man fornemmer en vis portion syre…

Brian Holm griner:

- Jeg synes, man skal kæmpe med alt, hvad man har. Det ligger jo i cykelsportens dna, og så må man råbe op og blive hørt i stedet for at rulle over. Ellers sker der jo ikke en skid. Det er jo ikke fordi, jeg ikke ved, det bliver svært. Men vi skal da kæmpe.

Manglede DCU plan B, C og D?

- De havde kun en plan A. De kunne godt have været mere offensive i pressen, synes jeg. Jeg hørte Morten Stig fra DHF i radio og på tv, og jeg hørte DBU kæmpe deres sag. Men jeg hørte nærmest intet fra DCU. Nu er der ikke sket en skid på deres Twitter-konto i to måneder, og pludselig er de mere aktive end Donald Trump.

Er de for pæne?

- Det ved jeg ikke. Hvis jeg havde været formand, ville jeg bestemt have været mere offensiv i pressen. Vi må jo slås med de våben, vi har. Vi må kæmpe for cykelsporten. Nu har jeg råbt op og rodet lidt rundt i gløderne, vi har råbt ad hinanden, og så skal de også have arbejdsro i 14 dage. Ret skal være ret.

Har du indtryk af, at dit råberi har hjulpet?

- Ja, for nu er de begyndt at forsvare sig.

Slås du kun på Twitter?

- Nej, jeg prøver faktisk. Jeg har snakket med masser af mennesker om at lave bare et eller andet, der har med cykling at gøre. Det kunne være derny race på Frederiksberg, i Mileparken, Roskilde eller på Flyvestation Værløse. Jeg har talt med Jens Veggerby, der har alt grejet med afspærringer og det hele, og derny-kørerne er ivrige efter at deltage, siger Brian Holm.

Brian Holm i civilt. Lige nu har han travlt med at banke på døre rundt omkring i cykelmiljøet. Foto: Stine Bidstrup/Ritzau Scanpix

Han har såmænd også gransket gamle klassikere som ’Bordeaux-Paris’ og ’Criterium des As’, lange, udgåede endags-løb med en blanding af cykling og derny pace.

- Jeg har snakket med rytterne – mange af profferne er jo stadig i Danmark - og jeg ved, jeg kan få dem til at stille op. I aften skal jeg snakke med Mads Pedersen. Rytterne mangler løb, og det gør de danske kontinentalhold i den grad også.

- Jeg har talt med cheferne på Eurosport, hvor jeg er kommentator, og der er stor interesse. Sagen ligger nu i hovedkvarteret i Paris, hvor de – hvis det kan lade sig gøre – godt kan forestille sig at transmittere et dansk cykelløb til hele Europa, siger Brian Holm.

Han har involveret DPPC (Danish Professional Cycle Club), der er en forening af tidligere proffer med et stort hjerte for cykling.

I risikerer vel, at det er spildte kræfter – at det simpelt hen ikke kan lade sig gøre?

- Cykelryttere er vant til at blive hentet på stregen. Der er altid en risiko for at blive til grin, men essensen er, at man aldrig skal give op. Den dag, vi ikke brokker os længere, er det slut, siger Brian Holm.

