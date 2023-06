Brian Holm om dansk komet: - Der tales om ham

Han er pludselig blevet én, som de danske cykelfans skal have et øje på under Tour de France.

Med den samlede sejr i Schweiz Rundt går bare 22-årige Mattias Skjelmose ind til verdens største cykelløb fyldt med selvtillid.

Det bliver dog stadig svært hvis ikke nærmest umuligt for ham at følge med Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar. Skjelmose tror i hvert fald selv, at han vil 'få tæv af Vingegaard'.

Han er godt på vej

Den danske cykellegende Brian Holm regner da heller ikke med, at Skjelmose kører op med de to bedste.

- Det ville være en for stor overraskelse, men bare det, at man taler om ham, er flot. Jeg plejer at sige, at inden man kører Tour de France-klassement, så skal man vinde Schweiz Rundt eller Dauphiné. Det har han så gjort, så han er godt på vej, siger Holm til Ekstra Bladet.

- Så ved vi også godt, at så kan han springe i luften en dag og tabe 20 minutter. Det kan blive en dreng eller pige. Teoretisk kan han ende på podiet, men kan også ryge lidt ud af lystavlen. Han er stadig ung. Han kan stadig nå at blive bedre.

Skjelmose imponerede ved Schweiz Rundt, hvor han tog en etapesejr og vandt samlet. Lørdag 1. juli venter karrierens største udfordring, når Tour de France begynder. Foto: Gian Ehrenzeller/Ritzau Scanpix

Slog verdensmesteren

Skjelmose sluttede foran verdensmester Remco Evenepoel og cykelkometen Juan Ayuso ved Schweiz Rundt.

- Når man vinder, skal man se, hvem der bliver toer og treer, og så ser det meget fornuftigt ud. Det er ikke hvem som helst, han slår. Kim Andersen (Skjelmoses sportsdirektør på Trek-Segafredo, red.) ved også godt, at nu skal vi lige holde fødderne på pedalerne.

- Hvis det bliver uvejr eller småveje, er Skjelmose en af de allerbedste, meeen Tour de France i tre uger i høje bjerge ... han er stadig ung, og hans hold er ikke ligefrem Jumbo-Visma eller UAE, påpeger Holm.

Tour de France begynder 1. juli.

Skjelmose er tidligere i sin karriere blevet blacklistet i en periode af rigtig mange i dansk cykelsport, siger hans eks-træner - læs meget mere her.