Brian Holm om Vingegaard: - Det er Eddy Merckx-agtigt

Jonas Vingegaard har imponeret mange i dette års Tour de France, hvor han kun er søndagens paradekørsel til Paris fra at kunne kalde sig vinder af verdens største cykelløb.

Også flere tidligere danske topryttere anerkender, at det er usædvanligt, hvad nordjyden har præsteret.

- Vi vidste godt, at der var en chance for det efter sidste år. Men alligevel har jeg det sådan lidt, 'hvad fanden skete der lige dér?' Det må jeg sige.

- Det er jo Eddy Merckx-agtigt, det han gør, siger Brian Holm med henvisning til belgiske Eddy Merckx, der fik tilnavnet 'kannibalen' på grund af sin store sult efter sejre.

Merckx vandt blandt sine mange sejre både Touren og Giro d'Italia fem gange, lige som han triumferede i Vuelta a España en enkelt gang.

Jonas Vingegaard blev sidste år nummer to i sin første Tour-deltagelse, men nu støder Jumbo-Visma-rytteren de seneste to års vinder, Tadej Pogacar (UAE), af tronen.

- Han har kørt så kalkulerende, Vingegaard. Det er som om, at han har gjort det hele sit liv. Han kører med en kynisme og et overskud, siger Brian Holm.

Han mener, at Jonas Vingegaard næsten ikke har sat en fod forkert i årets Tour, og at han har udviklet sig siden sidste år.

- Han er vokset med opgaven og har lagt to procent på. Plus at UAE har problemer med holdet og måske ikke har kørt så klogt endda, siger Brian Holm.

Den tidligere cykelrytter Bo Hamburger har også store roser til Jonas Vingegaard.

- Det er fuldstændig vanvittigt, hvad han har lavet. Man kan ikke sige, at det er fuldkommen uventet, da han blev nummer to sidste år, men man tænker, 'kan han slå Pogacar?'.

- Pogacar er jo vanvittig, måske verdens bedste cykelrytter, og ham har Vingegaard altså besejret 'fair and square'. Det er jo vanvittigt, siger Bo Hamburger.

Brian Holm peger på, at Tadej Pogacar nok har kørt lidt for mange løb i foråret, og at han måske ikke fået de nødvendige pauser. Og at sloveneren måske har følt sig lidt for usårlig i Tour-sammenhæng, efter at han vandt i både 2020 og 2021.

Men uanset hvad er Brian Holm imponeret over Jumbo-Visma-holdets kørsel i Touren, hvor Jonas Vingegaard vinder den gule førertrøje og den prikkede bjergtrøje, mens Wout van Aert vinder den grønne pointtrøje.

Undervejs har holdet hentet seks etapesejre, og Jumbo-Visma har domineret i bjergene, på enkeltstarter og i udbrud.

- Det er en ny form for cykling, som jeg ikke har set før, siger Brian Holm.

