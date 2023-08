Brian Holm revser Vuelta-start: 'Katastrofe'

- Det er tæt på at være utilgiveligt.

Den danske cykellegende Brian Holm er klar i mælet. Forholdene på Vueltaens første etape var skandaløse.

Især beslutningen om at køre så sent var ’fuldstændig vanvid’. Det slår han fast over for Ekstra Bladet.

60-årige Brian er blandt andet eksprofessionel cykelrytter og sportsdirektør. Foto: Ernst van Norde

- Regnen er man ikke selv herre over, men at der skulle køres så sent. Det er tæt på at være en katastrofe.

- Man kunne nærmest ikke se rytterne eller bilerne, det giver ingen mening.

Er det her den værste start på et cykelløb, du har været vidne til?

- Når du spørger mig på stående fod, så er mit svar ja. Og det vil klæde Vuelta-organisationen at lægge sig faldt ned og undskylde.

Uvejret og sigtbarheden var skrækkelig i Barcelona lørdag aften. Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix

Flere ryttere har efter gårsdagens etape tordnet mod Vuelta-arrangørerne. Til blandt andre Nieuwsblad kaldte den forsvarende vinder Remco Evenepoel forholdene for en ’direkte skændsel’.

- Du kan ikke ændre regnen, men du kan ændre tiden. Her er lyst hele dagen, og så kører vi i mørke. Vi går allerede til grænsen som professionelle cykelrytter, vi tager allerede risici for at vinde, og disse forhold var virkelig forfærdelige at køre i.

- Det var meget mørkt og skræmmende. Alle vil kritisere mig igen – men sådan er det. Arrangørerne skal tænke på vores sikkerhed, sagde han efter etapen.

Og selv om løbsarrangørerne til dagens etape har gjort sig en række tiltag som følge af det voldsomme regnvejr, der stadig plager i Spanien, så er det ikke noget, der gør en forskel. Det siger den danske stjerne Jonas Vingegaard til TV 2 Sport.

- Det ændrer ikke noget i dag. Det kommer stadigvæk til at være totalt hektisk indtil Montjuic. Der er mange sving og vejene er super glatte.



- Så kunne vi lige så godt have det på den rigtige målstreg. Det ville ændre noget, hvis det var 10 kilometer før målstregen. Det virker til, at UCI eller løbsarrangørerne ikke er til at hugge eller stikke i. Det virker som om, at er ligeglade med vores sikkerhed, siger danskeren til mediet.

Der var ikke meget dagslys tilbage, da Team Bora kørte ud på ruten. Foto: Pau Barrena / Ritzau Scanpix

'Lærestreg'

Ifølge Brian Holm var det ikke kun beslutningen om at starte etapen lidt før klokken 19 lørdag, der var forkert. Starten mener han skulle være rykket i hvert fald 100 meter.

- Du kan starte med pladen (underlaget, der blev kørt på i starten, red.) Det var jo som at cykle på brunsæbe. At der ikke var en voksen til stede, der sagde, at starten skulle rykkes, det kan jeg slet ikke forstå, siger han.

Hvordan sikrer arrangørerne, at det ikke sker igen?

- Jeg tror nok, man har fået en lærestreg. Det vil man huske de næste 10-20 år. Der foretrækker jeg at tro, at man bliver klogere.

Jumbo-Visma og Jonas Vingegaard (i midten) fik ikke den bedste start i Vueltaen. Pau Barrena/Ritzau Scanpix

Vingegaard skidt fra start

DSM vandt 1. etapes holdtidskørsel i Vuelta a España, som blev indledt med start og mål i Barcelona.

DSM-rytteren Lorenzo Milesi kørte først ind over målstregen, og den italienske U23-verdensmester i enkeltstart snuppede dermed løbets første røde førertrøje.

Jonas Vingegaard og Jumbo-Visma var 32 sekunder efter vinderholdet og blev blot nummer 11.

Det havde dog en årsag, og den var Vingegaard involveret i. Det kan du læse mere om her.

Det havde dog en årsag, og den var Vingegaard involveret i. Det kan du læse mere om her.