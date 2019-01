Brian Holm rystet over Gert Franks død: ’Jeg har jo lige set ham ude på banen’

Næsten ugentligt i de senere år har Brian Holm set Gert Frank i Ballerup Super Arena, når han selv har kørt, eller når sønnen Albert skulle træne, så Franks pludselige død kommer som en kæmpe overraskelse for den danske sportsdirektør.

- Det er jo helt sindssygt, at han er væk. Jeg har jo lige set ham ude på banen. Han var fast inventar derude, og han var som altid sød og rar. Han lod til at være ovenpå, og jeg så ingen tegn på, at der var noget galt, siger Brian Holm.

- Det kommer helt bag på mig, at han er død. Han var mit ungdomsidol. Jeg har ikke kørt med ham, for han var jo superstjerne, og jeg var bare fyld på banen, men jeg har kørt i samme løb som han.

Gert Frank i Ballerup Super Arena i 2016. Foto: Ritzau Scanpix.

- Jeg glemmer aldrig, da jeg første gang skulle køre seksdagesløb med Bjarne Riis i midten af 1980’erne. Vi var vildt nervøse, men Gert var utroligt sød ved os – i modsætning til mange af de andre som sgu var nogle arrogante skiderikker.

- Gert Frank var en superstjerne på banen i Danmark, og han var også kendt i udlandet. Nede i Belgien var han også et stort navn, og der er gennem tiden mange, der har spurgt mig, hvordan det gik med Frank.

- Han var en charmerende enfant terrible. Han var bestemt ikke mønstereleven i klassen, men gjorde tingene på sin egen måde. Han var dejligt ligetil og ukompliceret, og det er meget trist, at han ikke er mere, siger Brian Holm.

Blå bog Gert Frank * Navn: Gert Frank. * Født: 15. marts 1956. * Død: 20. januar 2019 (62 år). * Tidligere professionel cykelrytter. * Største resultater: OL-bronze i 100 kilometer holdløb i 1976 (med Verner Blaudzun, Jørgen Emil Hansen og Jørn Lund). 20 sejre i seksdagesløb mellem 1977 og 1986. Tre gange europamester i parløb (to gange med Hans-Henrik Ørsted og en gang med René Pijnen). Europamester i omnium i 1982. Europamester i derny pace i 1984. Kilde: Ritzau

