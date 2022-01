Brian Holm stopper som sportsdirektør

Der skal nye udfordringer til.

Brian Holm tager dette år med, men stopper så som sportsdirektør efter 20 år i rollen. Det fortæller han til Feltet.dk.

Ekstra Bladet har efterfølgende talt med 59-årige Holm, der forklarer sin beslutning.

- Det har været et par år undervejs. Der er et par småting, jeg gerne vil have lavet i mit liv og ikke være sportsdirektør hele mit voksne liv, var jeg ved at sige.

- Jeg kommer til at savne det. Jeg har været glad for det, men er det ikke også meget godt at stoppe med noget, mens man kan lide det?

At Tour de France kommer til Danmark i år har ingen betydning for, at Quick Step-chefen stopper herefter.

- Jeg tror, at det bliver sjovt, men det er simpelthen ikke noget, jeg har tænkt på. Det gør hverken fra eller til. Efter Touren der er så Post Danmark Rundt, skulle jeg så ikke tage det med?

- Så er der Luxembourg Rundt, så der kan man blive ved, hvis man tager den sentimentale bøllehat på, så får vi aldrig stoppet.

Sportsdirektøren stopper efter denne sæson. Foto: Ernst van Norde

Større frihed

Brian Holm har planen klar for tiden efter sportsdirektørjobbet. Han vil gerne være rytteragent.

- Det vil irritere mig engang, når jeg ligger på mit dødsleje, at jeg aldrig fik det prøvet, så det er et af de krydser, jeg godt kan tænke mig.

Han håber på at kunne lande en aftale med den finske agent Joona Laukka.

- Hvis det går i orden med Joona, så er jeg stadig ude til cykelløb. Jeg programsætter bare selv mit rejseprogram, hvilket vil give mig en kæmpe frihed, for jeg har travlt.

- Under coronaen fandt jeg ud af, at jeg har godt af lidt fritid sammen med familien. Det har jeg ikke haft meget af de seneste 20 år, siger Brian Holm.