Britisk cykel-chok: Sky-læge kendt skyldig

Richard Freeman er kendt skyldig i at have bestilt ulovlig testosteron i 2011, velvidende at det skulle bruges som doping

Der er netop gået chokbølger gennem britisk cykelsport.

Richard Freeman, der har en fortid som cheflæge hos storholdet Team Sky, er kendt skyldig i at have bestilt det forbudte testosteron-præparat Testogel med henblik på, at en rytter skulle dopes.

Det skriver engelske medier.

Ifølge BBC har et medicinsk nævn vurderet, at han vidste, at det skulle videregives til en unavngiven cykelrytter med henblik på at forbedre pågældendes præstationer.

Sagen mod Freeman har kørt de seneste to år, og han har tidligere erklæret sig skyldig i 18 af 22 anklagepunkter, men har altså hidtil nægtet sig skyldig i den centrale anklage om at have bestilt Testogel, velvidende at det skulle bruges som doping.

I løbet af sagen har Freeman i stedet hævdet, at han blev presset til at bestille præparatet af en chef på holdet, Shane Sutton, fordi vedkommende havde rejsningsproblemer. Det har Sutton imidlertid hele tiden afvist.

Sagen fortsætter frem til mandag, hvor det sandsynligvis afgøres, om Richard Freeman skal have inddraget sin tilladelse.

Udover sin rolle på storholdet Team Sky, som i dag hedder Ineos Grenadiers, har Richard Freeman også arbejdet i det britiske forbund, ligesom han længe var chef for den medicinske afdeling i fodboldklubben Bolton Wanderers.

