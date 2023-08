Britisk cykellæge udelukkes i fire år

Richard Freeman, der tidligere har været læge for Storbritanniens cykelforbund samt storholdet Sky, er udelukket i fire år fra al sport for brud på antidopingreglerne.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er en uafhængig domstol under det nationale antidopingagentur, der har udmålt straffen og fundet Freeman skyldig i besiddelse af forbudte stoffer samt separate anklager om manipulation, lyder det.

Retten var overbevist om, at Freeman havde til hensigt at gøre dopingpræparatet testosteron tilgængeligt for en eller flere af hans atleter.

Løj for efterforskere

Freeman indrømmede at have løjet for britiske antidoping-efterforskere (UKAD) om at returnere produktet, der indeholder testosteron, til leverandøren.

Straffen virker med tilbagevirkende kraft fra 22. december 2020. Dermed har han udstået straffen 21. december 2024.

Freeman blev slettet fra det britiske lægeregister i 2021 på grund af forseelsen, men han appellerede og ønskede sit navn renset. Men High Court mente ikke, at der var grundlag for at ændre den oprindelige dom.

