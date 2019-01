Brødre i brutalt bro-styrt: Her går det helt galt for store stjerner

De spanske cykel-brødre Ion og Gorka Izagirre fik en skidt start på 2019, da de havde lidt problemer med balancen under et cykelcross-løb

(Man kan se styrtet ca. 45 sekunder inde i videoen)

Gorka og Ion Izagirre er kendt for deres evner på cykel.

Hver især har de store sejre på cv'et, blandt andet det spanske mesterskab på landevej - en titel, storebror Gorka aktuelt er indehaver af.

Men meritterne på landevej hjælper ikke altid, når underlaget er mudder. Det stod klart efter søndagens cykelcrossløb Ormaiztegiko Ziklo Kross Saria i den lille baskiske by Ormaiztegi mellem San Sebastián og Bilbao.

Her var de nyslåede Astana-ryttere med helt fremme, da løbet skulle afgøres. Faktisk lå de kort før mål to nummer to og tre i hård jagt på den femdobbelte spanske mester i disciplinen, Javier Ruiz de Larrinaga.

Ion Izagirre i vante omgivelser på landevejscyklen for sit tidligere hold Bahrain-Merida. Foto: AP

Ham nåede de aldrig at hente, for på vej hen over en bro gik det helt galt.

Gorka kom helt skævt ind på og styrtede ind i siden af den, mens lillebror Ion ikke kunne undgå at styrte bag ham.

Ion kom på benene, men valgte dog at udgå sammen med Gorka, der senere måtte få lappet et øjenbryn sammen med fire sting.

De knubs kommer dog ikke til at betyde noget for spanierne i jagten på succes på landevejene.

Fra nytår skiftede de Bahrain-Merida ud med det kasakhiske mandskab, hvor de med sikkerhed kommer til at agere hjælpere for Jakob Fuglsang under flere af sæsonens etapeløb.

Ion Izaguirre fik på munden af danske Magnus Cort i afgørelsen på 15. etape i sidste års Tour de France. Foto: AP

Formentlig under årets Tour de France, hvor Astana allerede har udråbt Fuglsang til kaptajn.

I den franske rundfart er Ion er noteret for en enkelt etapesejr (2016) og en bedste placering sidste år som nummer 22, efter at han i 2017 som kaptajn styrtede ud af løbet på den indledende enkeltstart.

Gorka Izagirre blev sidste år placeret på en samlet 24.plads.

De startede i øvrigt begge som hjælpere for Fuglsangs tidligere kaptajn Vincenzo Nibali, der udgik efter at være blevet hevet ned af en motorcykel på Alpe d'Huez.

Brorman Gorka på vej op ad de stejle stigninger i Touren 2015. Foto: Tariq Mikkel Khan

