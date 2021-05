Brøleren til 1,5 million

Ekstra Bladets manager-ekspert Frederik Ingemann var med helt fremme, hvor det var allersjovest, da holdets Giro Manager-spil blev afviklet sidste efterår.

I sidste ende endte Frederik på en mere end acceptabel 3. plads, men faktisk førte han undervejs, og kun et enkelt fejlvalg, som fik store konsekvenser, betød, at den samlede sejr gled ham af hænde.

Frederik fortæller selv her om sit forkerte valg.

- Det var den beslutning, jeg tog, som i hvert fald kostede mig 1. pladsen i spillet, men måske også den samlede sejr i Giro-spillet sidste år.



- Det var den sidste sprinteretape i løbet, og hvis Peter Sagan skulle have pointtrøjen, som han havde jagtet hele løbet, så var dette etapen, han skulle gøre det.

Det blev et dyrt Peter Sagan-sats. Foto: Emil Agerskov

- Jeg førte Giro Manager-spillet men ikke med så meget. Så jeg var meget nervøs for ikke at tage Sagan, også som kaptajn. For hvis han vandt, ville jeg få smæk. Jeg vidste, at nogen af dem bagved mig havde taget ham, så jeg tog chancen.- Dagen inden havde Joao Almeida smidt den lyserøde førertrøje. Så jeg tænkte, han var på vej ned, og derfor skiftede jeg Almeida ud til fordel for Sagan. Det fik kæmpe betydning.- For et stort udbrud kørte hjem, Sagan fik ingen point, og dagen efter var Almeida tilbage på sit bedste og blev nummer fire på bjergetapen og enkeltstarten dagen efter. Det kostede mig halvanden million point.- Det valg, jeg tog, endte med at give minus pga transfergebyret. Ham, der vandt Giro-spillet i stedet for mig, sagde, at det var den største brøler, jeg begik i spillet, lyder det ærgerligt fra Frederik.Det fortæller meget godt historien om, at det altså tit er marginaler og et enkelt uheldigt valg, der afgør spillet.

Sagan blev dyr for eksperten. Foto: Ritzau Scanpix

Tidligere i løbet havde Frederik ellers haft succes, hvor samme Peter Sagan også var i hovedrollen



- Sagan havde vundet 10. etape. Da man havde en lignende etape på 13. etape, var Sagan igen favoritten. Han var den mest købte til runden, og han var bookmakernes favorit.

- Men jeg vidste jo også, at han risikerede at blive sat, hvis han ikke kunne nå sejren.

- Mellemetaper, hvor ingen har lyst til at sætte hold, fordi man ikke ved, hvad der sker, det er de vigtigste i managerspillet.

- Jeg vurderede derfor, det var for risikabelt at skifte Sagan ind, så jeg beholdt klassementsrytterne i stedet for.

- Heldigvis gav de gas på etapen, og det betød, at Sagan blev sat, og aldrig nåede helt op igen. Han kom i mål kun 23 sekunder efter, så var nervepirrende hele vejen ind for mig og mit hold.

- Min manglende indskiftning af Sagan betød derfor, at jeg gik fra 6. pladsen direkte til 1. pladsen.

Frederik er selvfølgelig med i holdet.dks Giro Manager-spil igen i år, hvor hans store mål nok en gang er den samlede sejr med hans hold Team Ekstra Bladet.

