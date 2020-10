Brutal dom: - Lortestart!

Det kunne dårligt blive værre.

Jakob Fuglsang lagde fra land i Giro d’Italia som nummer 100 på lørdagens enkeltstart med et kæmpe tidstab til flere af sine største konkurrenter i klassementet.

Løbsfavoritten Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) sluttede som nummer fire og var et minut og 24 sekunder hurtigere end danskeren, mens Simon Yates (Michelton-Scott) tilbagelagde etapen 58 sekunder hurtigere end Astana-kaptajnen.

For at gøre ondt værre, mistede Fuglsang også sin løjtnant, Miguel Angel Lopez, der på dramatisk vis styrtede og nu er helt ude af Giroen … efter mindre end 10 kilometers kørsel!

Det lyder som en dårlig drøm, og Ekstra Bladets cykelkommentator Michael Rasmussen fælder da også en hård mellemregning. Fuglsangs muligheder for succes er blevet mindre. Det er den barske virkeliged.

- Det er en lortestart! Det er stik mod det, han havde drømt om for 24 timer siden. Jakob må være den, der er allermest skuffet, siger Rasmussen.

- Men jeg konstaterer også, at han ikke er ene om at have kørt en dårlig enkeltstart. Det er ret usædvanligt med så store tidsforskelle blandt favoritterne på en så kort rute. Den eneste trøst for Fuglsang er, at Steven Kruijswijk og Vincenzo Nibali ikke er meget bedre end ham selv, lyder det.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Kaptajnerne fra henholdsvis Jumbo-Visma og Trek-Segafredo var tre og atten sekunder hurtigere end Fuglsang og startede ligesom danskeren blandt nogle af de sidste ryttere.

Det blev en væsentlig årsag til favorit-flokkens store lussinger i tidstabellen. En drilsk og voldsom vind prægede således etapen i Palermo, hvorfor de tidligst startende fik en afgørende fordel. Derfor stilles der også flere steder spørgsmålstegn ved beslutningen om, at flere kaptajner valgte at starte sent på dagen – Jakob Fuglsang inklusiv.

- Det er en mulighed, at man hos Astana ikke har gjort sit hjemmearbejde godt nok i forhold til vinden. Hvis det er tilfældet, er det en dum straf. Selvfølgelig skal Jakob ikke smide et minut til Simon Yates på 15 kilometer, hvor en stor del af ruten er lige ned ad bakke, siger Michael Rasmussen.

Han deler nedturen op i to dele, hvor betydningen af Miguel Angel Lopez’ lynexit bestemt ikke skal undervurderes.

- Det er aldrig en fordel. Det er heller ikke særlig godt for moralen at vide. Det er altid rart at have holdkammerater siddende i feltet. Aleksandr Vlasov (Astana) fylder godt på startlisten og har vist sig enormt stabil. Men han kommer til at skulle udfylde et kæmpe hul nu, siger Michael Rasmussen.

Lørdagens enkeltstart blev vundet af den nykårede italienske verdensmester i disciplinen, Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), som dermed er første mand i den lyserøde førertrøje.

Suveræn Asgreen forsvarer DM-titel i enkeltstart

Danskere snydt for sejren efter utroligt soloridt