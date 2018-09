Brutal VM-rute skræmmer ikke danskere - Det er sgu for taberagtigt

Når der søndag køres linjeløb ved VM i Østrig er der for første gang siden 2004 otte danskere til start takket være Danmarks fornemme plads i top ti på verdensranglisten.

Og selvom ruten på forhånd regnes som en af de hårdeste nogensinde ved et VM, så kommer danskerne ikke til at lægge sig ned på forhånd med udsigt til 265 kilometer og næsten 5.000 højdemeter undervejs.

Heller ikke 23-årige Kasper Asgreen, der er med til eliterytternes VM for første gang og søndag var med til at vinde guld i holdløbet - få uger efter han gennemførte sin første Grand Tour i form af Vuelta a Espana.

- Jeg stiller aldrig op til et cykelløb med forventningen om at stå af. Det er sgu for taberagtigt. Om jeg kommer til at gennemføre må vi jo så se, siger han og griner.

- Jeg håber at kunne hjælpe Jakob (Fuglsang, red.) rigtig langt i løbet. Det kommer an på taktikken, men personligt synes jeg, det kunne være fedt at komme løbet lidt i forkøbet og komme ud og sidde i en gruppe, siger han.

Masser af stigninger

Ruten er konstrueret på den måde, at rytterne først skal tilbagelægge 90 kilometer, inden de ryger ind på en 24 kilometer lang rundstrækning med en enkelt stigning på 5,7 procent over 7,8 kilometer. Her skal de skal rundt seks gange, og som om det ikke var nok, så venter der efterfølgende en lidt længere rundstrækning på 31 kilometer.

På den sidste rundstrækning får rytterne fornøjelsen af endnu en stigning - denne gang på 11,5 procent over små tre kilometer. Fra toppen er der blot 8,5 kilometer til mål.

Den hårde rute ligger er da heller ikke skræddersyet til det danske holds mest rutinerede mesterskabsrytter Matti Breschel, der nok ikke skal forvente at hive endnu en medalje hjem til samlingen efter bronze ved VM i 2008 og sølv i 2010.

- Det kan man roligt sige, siger han til påstanden om, at han nok ikke vinder en medalje i år.

- Rutinen er nok også en af grundene til, at jeg er udtaget. Det er for at give en hånd med og hjælpe Fuglsang og Valgren. Og forhåbentlig har de niveauet til at køre med de store, selvom det er en svær rute.

- Det bliver et noget hårdere VM, end vi har kørt før, siger Matti Breschel, der mener, at Jakob Fuglsang kan ende med at køre med om medaljer, hvis alt flasker sig.

Det danske landsholds mødtes i Østrig onsdag og trænede første gang torsdag forud for linjeløbet søndag.

Matti Breschel er rutineret i VM-sammenhæng. Her i selskab med Jakob Fuglsang under VM i 2016. Foto: Tariq Mikkel Khan

De skal køre linieløb for Danmark Jakob Fuglsang – Astana Pro Team

Michael Valgren – Astana Pro Team

Jesper Hansen – Astana Pro Team

Niklas Eg – Trek-Segafredo

Kasper Asgreen – Quick-Step Floors

Mads Würtz Schmidt - Team Katusha-Alpecin

Matti Breschel - EF Education First-Drapac p/b Cannondale

Emil Vinjebo - coloQuick Cycling

Se også: Var med til to Tour-sejre - nu er han død

Se også: Fuglsang bliver dansk VM-kaptajn

Dansk tennishelts store sorg: Min datter døde i trafikulykke