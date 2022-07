Bryder fuldstændig sammen efter triumf

Det er svært at se uden at få en klump i halsen.

Hugo Houle brød sammen i sit vinderinterview, efter at han tog fusen på udbruddet og kørte alene over på målstregen på 16. etape af Tour de France.

Allerede fra første svar var man ikke i tvivl om, hvor meget sejren betyder for canadieren fra Israel-Premier Tech.

- Jeg har aldrig vundet et løb, så det her er et godt sted at gøre det.

- Jeg angreb egentlig for at sætte Michael Woods op. Da de (udbruddet, red.) gav mig et forspring, gav jeg den gas. Til sidst led jeg virkelig på den stejle stigning.

Houle peger op mod himlen, da han kører over målstregen som første mand. Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix

- Jeg tænkte, at jeg med 30 sekunder på toppen kunne gøre det. Jeg gav den bare alt. Det var tæt. Da de viste mig forspringet på et minut tænkte jeg: 'Jeg gør det!'

Dernæst tog interviewet en rørende drejning, da 31-årige Houle dedikerede sejren til sin afdøde bror.

- Det betyder meget for mig. Jeg havde den drøm at vinde for min bror, der døde, da jeg blev professionel, siger han, mens tårerne presser sig på.

- Jeg vandt for ham. Jeg har kæmpet i 10 år, og i dag fik jeg min sejr til ham. Det er utroligt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er så glad.

Hugo Houles bror, Pierrick, blev i 2012 dræbt af en spritbillist, og allerede i 2021 luftede han drømmen om at vinde en Tour-etape og dedikere den til broderen.

