Bryder helt sammen under interview

Hun er kendt for at bære følelserne uden på tøjet, og Cecilie Uttrup skuffede ikke efter sejren på 3. etape i kvindernes Tour de France.

I bedste Jonas Vingegaard-stil fik hun stukket en mikrofon i ansigtet umiddelbart efter sejren. Og det blev til både tårer og grin.

- Vi vidste, at i dag var en super god dag, og hvis jeg havde benene, kunne jeg prøve at gå efter sejren. Men rent faktisk at gøre det og være en Tour de France-etapevinder. Og i denne her trøje, nåede hun at sige, inden tårerne fik helt og aldeles frit løb.

- Oh my God, det bliver ikke bedre, fik hun dog sagt i sin dannebrogstrikot, der er bevis på, at hun blev dansk mester i juni.

Uttrup slog superstjernen Marianne Vos i finalen, og det gjorde ikke sejren mindre sød.

- Jeg tror ikke, at det er gået op for mig.

- Jeg kom ikke ind i sidste hjørne i den bedste position, men jeg blev ved med at kæmpe. Hvilken sejr, mand. Det her er for mit hold. De gjorde så godt et stykke arbejde i går. De blev ved med at tro på mig. Jeg elsker jer, lød beskeden til holdkammeraterne.

Den 26-årige dansker lignede da heller ikke en etapevinder, før hun pludselig satte et angreb ind, som ingen var i stand til at svare på.

Også TV 2 Sporten fik lejlighed til at stille hende et par spørgsmål efter sejren, hvor hun også satte lidt ord på styrtet i går.

- Årh for helvede, jeg er bare så glad. Det var sådan en lortedag i går, sagde hun med henvisning til løbets 2. etape, hvor hun styrtede og måtte have hjælp af holdkammeraterne til at komme tilbage.

- Vi er ikke nogle quittere. Vi kæmper. Det var fandeme fedt, mand. Mine holdkammerater var så gode, og de troede bare på mig. Det er en god dag i dag.

Foto: JEFF PACHOUD/Ritzau Scanpix

- Det gør det bare specielt oven på den dag, der var i går. Det er bare så fedt, mand. Hvor skal vi have champagne i aften, lød det fra Cecilie Uttrup, som naturligvis også har lagt mærke til herresuccesen i Frankrig.

- Det er fandeme et godt år for danskerne, hva'? Jeg synes også bare, det er fedt, at vi damer kan vise, at vi også kan køre på cykel.

Efter sejren er danskeren nu nummer ti i det samlede klassement. Lidt af en forbedring fra 51.-pladsen efter mandagens etape, hvor hun var involveret i et styrt. Marianne Vos er fortsat i den gule trøje.

Cecilie Uttrup er 1 minut og 48 sekunder efter hollænderen.

