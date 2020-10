Bryder sammen under direkte interview

Alle gode ting har sin ende.

Mark Cavendish fortalte søndag eftermiddag, at han måske har kørt sit sidste cykelløb.

Det var en grådkvalt Cavendish, der stillede op til interview efter løbet Gent-Wevelgem. Den lynhurtige englænder kunne nærmest ikke få et ord ud, da han skulle interviewes af det belgiske sportsmagasin Sporza.

- Det var nok det sidste løb i min karriere, fik englænderen klemt ud.

Sporza-journalisten var tydeligt overrasket over den melding, og hun spurgte straks, om Cavendish nu var sikker på, at det var hans sidste cykelløb.

- Ja, måske, sagde Cavendish, inden han i gråd måtte cykle væk fra området.

Mark Cavendish har haft en mægtig cykelkarriere, hvor det blandt andet er blevet til 30 etapesejre i Tour de France, 15 sejre i Giro d'Italia, verdensmestertitel i 2011 og mange flere store resultater.

Det har ikke været dans på røde roser for Mark Cavendish de seneste par år. Englænderen har været plaget af skader, så de store resultater er udeblevet.

I håb om at få genstartet sin karriere underskrev Cavendish i starten af året en etårig kontrakt med holdet Bahrain McLaren, men englænderen har haft et svært år, hvor resultaterne ikke har flasket sig, og nu tyder det altså på, at hans nuværende professionelle kontrakt også bliver hans sidste.

Inden dagens etape forventede man, at Cavendish skulle køre klassikeren Scheldeprijs på onsdag, men med dagens kommentarer er hans fremtid uvis.

Mark Cavendish blev nummer 74 i dagens klassiker, hvor danske Mads Pedersen løb med sejren.

