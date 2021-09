By i sorg: Lokal klub vil ære Chris Anker Sørensen

Foran Hammel Cykle Klub har flere lagt blomster og tændt lys. Der ligger også en pakke Snøfler, som Chris Anker Sørensen ved flere lejligheder har udtrykt stor begejstring for.

Allerede inden klubbens formand kommer og åbner op ind til klubben, er medlemmer dukket op.

De står lavmælt og taler om, hvordan de ikke kunne tro det, da nyheden om den 37-årige cykelrytters død kom lørdag aften.

- Det rigtige at gøre

For at markere hans død vil Hammel Cykle Klub, hvor Chris Anker Sørensen i 1997 begyndte sin cykelkarriere, ære ham ved at samle ryttere og køre, hvad de kalder Chris Anker-ruten. Den rute omkring hammel med absolut flest bakker.

Det siger formanden for Hammel Cykle Klub, Lars Toft Pedersen til Ekstra Bladet.

- Vi gør det for at mindes Chris Anker Sørensen. Vi synes, det er det rigtige at gøre..

Lars Toft Pedersen fortæller, hvordan Chris Anker Sørensen begyndte i klubben som barnerytter og senere kørte som ungdomsrytter.

Lars Toft Pedersen fortæller, at Chris Anker Sørensen formåede at fastholde et bånd til barndomsklubben, da han blev professionel. Foto: Claus Bonnerup

- Han formåede, også da han blev prof, at blive ved med at vende tilbage til sin barndomsklub. Han kom ofte, når der var perioder uden løb, og så slog han altid et smut forbi. Og ofte inviterede han til, at man kunne komme ud og cykle sammen med ham.

- Og i de sammenhænge cykler han jo både med eliteryttere og motionister – med børn, med voksne, og alle kunne få en god sludder med Chris Anker, fortæller han.

Frygteligt

En af dem, der har lagt blomster og lys ved klubben, er Niels Malling. Han har kendt Chris anker i 25 år. Ifølge ham selv ikke personligt, men de har kendt hinanden, fortæller han.

- De seneste 16-18 timer har været lidt tunge. Det var i aftes, jeg pludselig så på min telefon, at Chris var gået bort. Og så smeltede det hele ned for mig, for jeg blev simpelthen så ked af det, så det ikke var til at holde ud. Og det er jeg stadigvæk. Det var frygteligt, siger Niels Malling.

- Chris Anker Sørensen var en behagelig person, som alle kunne tale med. Mødte du ham nede i Rema og henvendte dig til ham, så snakkede han med dig, fortæller Niels Malling. Foto: Claus Bonnerup

- Det er ikke mor, der har lagt Snøflerne der, men jeg kender godt historien om, at han var ret vild med snøfler, siger Janni Nielsen til sin søn. Foto: Per Øxenholt

Der blev også tænkt lys for Chris Anker Sørensen. Foto: Per Øxenholt

Ruten omkring den 37-årige cykelrytters hjemby er cirka 60 kilometer lang, og der er afgang 25. september klokken 10. På ruten kommer de blandt andet til at passere Pøt Mølle-bakken.

Chris Anker Sørensen er opvokset i Hammel og er over mange år gået under kaldenavnet 'Oksen fra Hammel'.

BLÅ BOG: Den tidligere cykelrytter Chris Anker Sørensen Foto: Anthon Unger Chris Anker Sørensen har de seneste år gjort sig som cykelekspert på TV2 efter en karriere som professionel cykelrytter. Lørdag døde han på tragisk vis efter en ulykke i Belgien. - Alder: 37 år (død 18. september 2021). - Fødested: Hammel, Danmark. - Nationalitet: Dansker. - Civilstand: Var gift og efterlader sig to døtre. - Cykelkarriere som professionel: 2007-2015: Tinkoff-Saxo. 2016: Fortuneo-Vital Concept. 2017-2018: Riwal. - Største resultater: Dansk mester i linjeløb (2015). Etapesejr i Giro d'Italia (2010). Etapesejr i Dauphiné Libéré (2008). Samlet 14.-plads i Tour de France (2012). Kilder: Procyclingstats.com, billedbladet.dk, tv2.dk og Ritzau. Vis mere Vis mindre