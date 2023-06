Caféejer vinder DM-sølv: Det her tager jeg med resten af livet

Han har et job ved siden af og har brugt foråret på at skrive speciale. Alligevel var Magnus Bak Klaris bedre end mange af landets bedste cykelryttere i dag, da han tog sølv ved DM i landevejscykling

Han kom til mål i selskab med nogle af Danmarks største stjerner, men det skræmte tilsyneladende ikke Magnus Bak Klaris, der på de sidste meter gik forbi Andreas Kron og tog sølvmedaljen ved DM i landevejscykling.

Et helt enormt resultat for danskeren, der kører i cykelsportens tredje division for Restaurant SuRi-Carl Ras. Efter løbet var han da også både rørt og glad, da Ekstra Bladet snakkede med ham.

- Selvom jeg ikke har vundet i dag, så føles det sådan. Det er et kæmpestort resultat, og det er ét, der ikke forsvinder. Jeg har det med mig resten af livet. Det er noget, jeg kan være stolt af resten af mit liv.

Magnus Bak Klaris og Andreas Kron jagtede forgæves Mattias Skjelmose på de sidste kilometer. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Caféejer og akademiker

For dem, der ikke kender Magnus Bak Klaris, kommer resultatet sandsynligvis ud af den blå luft, da han pludselig sad med de bedste.

Den i dag 27 år gamle cykelrytter kører ganske vist i sportens tredje division, men faktisk var han et af Danmarks største talenter som junior-rytter.

Her vandt han bl.a. juniorernes Paris-Roubaix for det danske landshold med holdkammerater som Mikkel Honoré samt det prestigefyldte etapeløb Fredsløbet, hvor bl.a. slog stjerner som Lennard Kämna, Aleksandr Vlasov og Tobias Foss.

Siden har han droslet en anelse ned for cyklingen og åbnet en café. Og så har han taget en kandidatgrad i humanfysiologi, som han netop har færdiggjort i år.

Caféen passer han sammen med bl.a. holdkammeraten Rasmus Bøgh Wallin, der blev nummer ni i dag. De to kammerater er dog kendt vidt og bredt blandt danske cykelryttere som to af de mest dedikerede, når det kommer til træning og udstyr, selvom de kun kører på deltid.

Magnus Bak Klaris ved siden af søndagens sejrherre, Mattias Skjelmose, og Andreas Kron. De tre havde hovedroller i det benhårde cykelløb. Foto: Ritzau Scanpix/Bo Amstrup

Havde ikke tænkt tanken

Spurgt ind til hvordan det enorme resultatet skal fejres, bliver danskeren nærmest overrasket.

- Vi har ikke planlagt, hvordan sådan en podieplads skal fejres, for resultatet er lidt uventet for mig. Vi mærker efter, hvad vi har lyst til i aften, og måske tager vi en bajer eller to, og ellers fejrer vi det en anden dag.

For selvom man er cykelrytter i dag, ja så bliver det også mandag.

- Fejringen bliver på vej hjem, for jeg har et stramt program mandag.