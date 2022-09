Carapaz tager revanche med etapesejr

Formen har svigtet Richard Carapaz i årets Vuelta a España, men på 12. etape var der igen diamanter i benene på den ecuadorianske cykelrytter.

På det lange og udmarvende bjerg Peñas Blancas kørte han væk fra et stort udbrud og holdt alle konkurrenterne bag sig frem til målstregen.

Ineos-stjernen, som tidligere har vundet Giro d'Italia, får dermed oprejsning efter et par uger, hvor han er dalet længere og længere ned gennem klassementet.

Carapaz vandt etapen foran Boras Wilco Kelderman, mens UAE Emirates-rytteren Marc Soler noterede sig endnu en topplacering med en tredjeplads.

Den røde førertrøje sidder stadig sikkert på Remco Evenepoel, der igen torsdag viste sig som den af favoritterne med mest overskud.

Ingen formåede at ryste det belgiske stortalent, som fører løbet med henholdsvis 2 minutter og 41 sekunder og 3 minutter og 3 sekunder ned til de nærmeste forfølgere, Primoz Roglic og Enric Mas.

Evenepoel vandt to dage forinden enkeltstarten, og det var tydeligt, at Quick-Step ikke havde planer om, at han skulle fordoble sejrshøsten på den 193 kilometer lange etape.

Det belgiske mandskab lod et stort udbrud slippe væk, og da forspringet nærmede sig 12 minutter var der ingen chance for, at feltet kunne hente det.

I stedet blev der på den lange finalestigning kørt to forskellige cykelløb.

De stærkeste udbrydere blev sammen på det første lange stykke af det 19,8 kilometer lange bjerg. Først med fem kilometer til mål forsøgte Élie Gesbert at stikke af, men han kom ikke afgørende væk.

Det gjorde Carapaz til gengæld, da han kort efter viste, hvorfor han var en af forhåndsfavoritterne til Vueltaen.

End ikke løbets største overraskelse, australske Jay Vine, kunne følge med. Den dobbelte etapevinder fra årets Vuelta blev sat før den afgørende udskilning og måtte tage til takke med en syvendeplads.

Nede i feltet satte Jumbo-Visma og Movistar tempo for at presse Evenepoel, som tidligere på etapen havde været en tur i asfalten.

Det lod dog ikke til at hæmme det 22-årige cykelfænomen, som kontrollerede rivalerne med hård hånd, før han spurtede først i mål på toppen af bjerget.