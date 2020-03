Catalonien Rundt aflyses på grund af coronavirus

Der bliver ikke kørt cykelløb i Catalonien Rundt fra 23. marts på grund af coronavirus.

Torsdag meddelte arrangøren på Twitter, at etapeløbet er aflyst, og at der senere vil blive arbejdet på at finde en ny dato for afviklingen af udgave nummer 100 af World Tour-løbet.

- Den 100. udgave af Volta Ciclista a Catalunya kan ikke gennemføres på den planlagte dato fra 23. marts til 29. marts. Det skyldes en ordre fra regeringen i Catalonien, og det er et præventivt tiltag i forhold til coronavirus.

- I samarbejde med myndighederne er løbet derfor udskudt, indtil der er fundet en ny dato, skriver løbsarrangøren på Twitter.

Man havde naturligvis glædet sig til at afholde jubilæumsudgaven af løbet, som er blevet kørt siden 1939.

- Volta Ciclista a Catalunya vil efterspørge nye datoer hos UCI (Den Internationale Cykelunion, red.), så vi kan fejre udgave nummer 100. Viser det sig at være umuligt, så vil vi gøre det i 2021.

- Vi har forsøgt lige til det sidste at kunne afvikle denne specielle udgave efter planen, men i øjeblikket er helbredstilstanden hos ryttere, hold og tilskuere vigtigere end at konkurrere i cykelløb, skriver arrangøren.

Tidligere er det kommet frem i flere medier, at nogle cykelløb i Belgien også vil blive aflyst.

Ifølge cykelmediet cyclingnews.com, så skyldes det, at de flamske myndigheder har aflyst al sport i området frem til 31. marts på grund af hele situationen med coronavirus.

Det vil derfor ramme løb som Gent-Wevelgem og E3 BrinkBank Classic, som er store løb i Belgien i foråret.

Aflysningen af løbene for både mænd og kvinder er dog ikke bekræftet officielt endnu.

Se også: Flandern lukker ned: Forårsklassikere aflyst

Se også: Søren Kragh Andersen vinder enkeltstart i Paris-Nice

Se også: Coronakrise påvirker karrieren: Bliver vraget af holdet