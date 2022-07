Cavendish færdig: - Skærer mig i hjertet

Supersprinteren Mark Cavendish skal se sig om efter et nyt hold til næste sæson.

Han er ikke en del af planerne på Quick-Step, lyder det fra holdets chef, Patrick Lefevere, i et interview med italienske La Gazzetta dello Sport.

- Han bliver ikke. Det tror jeg ikke, det er ikke muligt. Det skærer mig i hjertet, men nogle gange kommer tidspunktet, hvor man skal sige tak for alt, hvad han har gjort for holdet og - håber jeg - omvendt, siger Lefeevre til avisen ifølge Cyclingweekly.com.

- Jeg ved, at han gerne vil køre to år mere, men han er ikke en del af vores projekt.

Efter et forrygende 2021, hvor 37-årige Cavendish vandt fire etaper i Tour de France, fik han forlænget sin kontrakt med det belgiske storhold for et år mere.

Men i år blev der ikke plads på Tour-holdet til briten. Quick-Step har i stedet satset på Fabio Jakobsen, der har kvitteret med foreløbig én etapesejr.

Mark Cavendish har ellers haft fart i cyklen i 2022 også. Han er noteret for fem sejre heriblandt en etapesejr i Giro d'Italia samt det britiske mesterskab.

Med de fire etapesejre i sidste års Tour tangerede Mark Cavendish rekorden for flest etapesejre i løbet.

Han er nu på 34 sejre - det samme antal som legenden Eddy Merckx, der støvsugede sejre i 1970'erne.

Cavendish' første Tour-sejr kom helt tilbage i 2008. Han er også tidligere verdensmester i linjeløb, da han sejrede ved VM i København i 2011.

