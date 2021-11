Cavendish indlagt efter voldsomt styrt

Mark Cavendish brækkede to ribben og punkterede en lunge under gårsdagens seksdagesløb i Gent. Han er fortsat indlagt på hospitalet

Det så voldsomt ud, da britiske Mark Cavendish røg i brædderne under søndagens seksdagesløb i belgiske Gent.

Sprinteren blev efterfølgende sendt på hospitalet, og nu er dommen klar: To brækkede ribben og en punkteret lunge, skriver hans hold Deceuninck-Quickstep på sin hjemmeside.

Her fremgår det også, at Cavendish er behandlet medicinsk for begge skader, og at han er indlagt til observation på Ghent University Hospital og har været det siden i går.

- Det forventes, at Mark vil blive udskrevet senere i dag (mandag, red.) eller i morgen tidlig.

Herefter venter der en periode med restitution for Cavendish, skriver holdet.

Artiklen fortsætter under billederne..

Foto: Jasper Jacobs/Ritzau Scanpix

Foto: Jasper Jacobs/Ritzau Scanpix

Mark Cavendish kunne dog gå og vinke til publikum, inden han røg på hospitalet.

Danske Lasse Norman styrtede også i forbindelse med Mark Cavendishs uheld i sidste disciplin. Danskeren slap dog lettere fra turen i gulvet end sin britiske kollega og kunne gennemføre løbet.

Det lykkedes dog ikke sejrsvante Lasse Norman og makkeren Michael Mørkøv at vinde seksdagesløbet. I stedet løb belgiske Kenny De Ketele og Robbe Ghys med den samlede sejr.