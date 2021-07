Cavendish ville give op: Reddet af Mørkøv

ALBERTVILLE (Ekstra Bladet): Mens AG2R's Ben O'Connor kørte sit livs soloridt til etapesejr, og klassementrytterne på 9. etape i årets Tour de France udkæmpede et slag om sekunder, stod et af de helt store slag mere end en halv time bagude.

Her kæmpede løbets tungeste ryttere nemlig med at komme i mål indenfor tidsgrænsen. En af dem var indehaveren af den grønne trøje, Mark Cavendish (Deceuninck-Quickstep).

Med to etapesejre i bagagen var han nær blevet smidt ud af løbet, men fik på Tignes-stigningen hjælp af holdkammeraterne Michael Mørkøv og Tim Declercq.

Han nåede det med halvandet minut efter at have kørt en lang sprint op ad det stejle bjerg, og helt tømt for energi brast han i gråd efter at have krydset mållinjen.

- Lige så meget som jeg gerne har villet tilbage til Tour de France, så har jeg glemt alt om dage som denne her.

- For at være helt ærlig, så betyder det mere at komme igennem denne etape end sejrene. Jeg kan slet ikke styre mine følelser nu, sagde Mark Cavendish, der også sendte varme følelser til holdkammeraterne.

- Tim og Michael tog sig af mig, pacede mig og kørte alle bjergene foran mig. Mere end i spurterne er jeg taknemmelig over at have sådanne holdkammerater, sagde briten.

Mark Cavendish var helt færdig, da han kom over målstregen i Tignes. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

Også Michael Mørkøv havde en lille klump i halsen efter kraftudfoldelsen.

- Jeg er meget rørt over at have været med i det her.

- Jeg havde siddet og regnet på det hele vejen, men vi kunne ikke gøre så meget, for vi kørte alt, hvad vi kunne. Vi har virkelig klemt ballerne sammen, sagde han og afslørede, at Cavendish faktisk ville opgive.

- Vi pressede citronen til det yderste i dag.

- Han var ved at give op flere gange, men vi fik ham med.

I alt syv mand faldt for tidsgrænsen søndag heriblandt de franske sprintere Arnaud Démare og Bryan Coquard.