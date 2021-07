Cavendish vinder igen og tangerer legendarisk rekord

Eddy Merckx og Mark Cavendish deler nu samme side i cykelsportens historiebøger.

Fredag tangerede Cavendish nemlig Merckx' rekord for flest etapesejre i Tour de France, som har stået siden 1975. Begge har nu vundet 34 gange.

Cavendish kom op på siden af den legendariske belgier, da han kørte først over stregen efter en massespurt på Tourens 13. etape, der sluttede i sydfranske Carcassonne.

Briten, der nu har vundet fire etaper i årets løb, sejrede foran sin danske leadout-mand, Michael Mørkøv, og Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix).

Der skete ingen forskydninger i toppen af klassementet, selv om Ineos mod slutningen i flere omgange skruede op for farten i sidevinden i håbet om at skabe splittelse.

Tadej Pogacar (UAE) fører således stadig komfortabelt med over fem minutter ned til Rigoberto Urán (EF) og Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) på anden- og tredjepladsen.

Som vanligt kom der et udbrud afsted. Ude foran lå længe Pierre Latour (TotalEnergies), Sean Bennett (Qhubeka) og Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation).

Dirigeret af Quick-Step med Alpecin-Fenix som hjælper i front holdt feltet de tre i kort snor. Det stod tidligt klart, at lykkeridderne ville blive hentet, og så åbnede cykelløbets sig igen. Sprinterholdene skulle ikke have det for nemt.

Med små 70 kilometer til mål begyndte en bølge af angreb i feltet. Philippe Gilbert åbnede ballet, og flere andre fulgte efter. Fokus blev dog for en stund fjernet fra angrebene.

Et stort styrt sendte således flere ryttere ud over en skrænt og ned i nogle træer og buske.

Søren Kragh Andersen var blandt andre involveret og kunne ses klatre op igennem den tætte bevoksning og tilbage til vejen med cyklen hævet over hovedet uden umiddelbart at være kommet slemt til skade.

Mens danskeren slap fra styrtet i nogenlunde behold, måtte flere ryttere - heriblandt Simon Yates (BikeExchange) - udgå.

Da kaosset havde lagt sig, forsøgte enkelte ryttere - heriblandt Mads Pedersen - at komme væk fra feltet, men det lykkedes i første omgang ikke. Kort efter blev udbruddet indhentet.

Sprinterholdene var umiddelbart tilbage i kontrol, men så fik Mark Cavendish en defekt. Lidt efter skete det samme for sprinterrivalen Jasper Philipsen, og så måtte både Quick-Step og Alpecin-Fenix på ekstra arbejde.

Det lykkedes Quentin Pacher (B&B Hotels) at komme væk, og franskmanden kørte længe solo en smule foran feltet.

Men med cirka 20 kilometer tilbage blev han opslugt, og så lugtede det af en massespurt. Den tog Quick-Step som sædvanlig kontrol over.

Det belgiske holds sprintertog leverede nok engang Cavendish noget nær optimalt, så briten blot skulle køre forbi Michael Mørkøv for at vinde.