Cecilie Uttrup Ludwig i hopla: Fucking fedt

Efter offensiv kørsel på de sidste 30 kilometer af dagens rute kunne Cecilie Uttrup Ludwig køre alene over målstregen ved DM i linjeløb.

Det er den 26-årige FDJ-rytters første DM i dén disciplin, og det var en tydeligt rørt Cecilie Uttrup Ludwig, der udtalte sig efter løbet.

- Jeg har prøvet i så mange år at få den trøje. Jeg er så glad, sagde hun og tørrede øjnene med rystende hænder.

- Jeg kan ikke rigtigt forstå det. Det er fedt endelig at kunne køre i verdens fedeste og smukkeste trøje. Nu glæder jeg mig til at se min far og René. De kommer dér. Jeg går lige over og siger hej.

I tårer omfavnede Cecilie Uttrup Ludwig dernæst familie og bekendte, inden hun vendte tilbage til mikrofonen.

Og så gav hun den ellers gas foran det fremmødte publikum i Aalborg.

- Fuck et fedt løb, mand! Det må have været fedt at se på, mand!

- Det bliver så fucking fedt at køre i den trøje! Og jeg må ikke bande, men det må jeg godt nu, ik'? Men for fanden, det er fedt!

Norsgaard skuffet

I torsdags forsvarede Emma Norsgaard sin DM-titel i enkeltstart, og hun var også en af de helt store favoritter til dagens linjeløb.

Det blev dog kun til en sølvmedalje for Movistar-rytteren, præcist ligesom sidste år.

- Jeg kommer ikke for at blive nummer to igen, sagde hun efter løbet.

- Men jeg gjorde, hvad jeg kunne. Cecilie kørte rigtig godt. Det var en god rute til hende, og på bakkerne er hun bare stærkest. Tillykke til Cecilie.

Men trods den skuffende sølvmedalje føler Norsgaard sig klar til Tour de France Femmes, der køres fra den 24. juli.

- Jeg synes, jeg kørte godt derude og tog ansvar. Så alt i alt er jeg godt tilfreds.

