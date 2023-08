Cecilie Uttrup vinder 2. etape i Tour of Scandinavia

Cecile Uttrup Ludwig bytter onsdagens andenplads ud med en sejr torsdag på 2. etape i Tour of Scandinavia.

Den danske FDJ-rytter gentog faktisk bedriften fra sidste år, hvor hun også vandt etapen til norske Norefjell.

Torsdag var hun en af de mest aktive ryttere op ad kategori 1-stigningen til Djupsjøen kort før mål, som hun kom til i en gruppe på fire ryttere.

I spurten var den hollandske veteran Annemiek van Vleuten (Movistar) tættest på, da hun blev slået på stregen, mens der var, mens der var mere afstand ned til Kim Cadzow (Jumbo-Visma) og Greta Marturano (Fenix-Deceuninck) på de efterfølgende pladser.

Sprængte feltet

Torsdagens rute var stort set flad på de første 130 kilometer, men derefter ændrede landskabet karakter med de ti km stigning til Djupsjøen.

Her angreb Cecilie Uttrup Ludwig med 3,5 kilometer til toppen, og hun fik straks Annemiek van Vleuten med. Deres forcering fik favoritfeltet til at eksplodere, hvorefter Cadzow og Marturano fik kontakt.

På toppen af stigningen havde gruppen et stort forspring til de øvrige, og det stod klart, at vinderen af etapen skulle findes blandt de fire ryttere. Både Cecilie Uttrup Ludwig og Annemiek van Vleuten forsøgte at komme alene til stregen, men det endte i en sprint, hvor danskeren altså var den klart stærkeste.

Tre etaper tilbage

Sejren betyder også, at den 28-årige dansker overtager løbets førertrøje fra Lorena Wiebes (SD Worx), der onsdag indhentede Uttrup på målstregen, men hollænderen kunne som ventet ikke blande sig i den hårde afslutning.

- Det har ikke været min bedste sæson indtil nu, så denne sejr betyder meget. Det gør mig så glad og stolt, at jeg kan vinde igen.

- Jeg elsker at køre i Norge, for jeg er altid god her. Denne etape er en slags hjemmebane for mig, men vi skal jo også til Danmark, sagde Uttrup efter sin sejr.

Cecilie Uttrup Ludwig, der vandt løbet sidste år, fører med otte sekunder ned til van Vleuten, mens Marturano samlet er nummer tre, 17 sekunder efter.

Der resterer endnu en etape i Norge, inden løbet på de sidste to etaper kommer til Danmark. Først med en enkeltstart i Herning og til sidst med en etape fra Middelfart til Haderslev.