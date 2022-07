Cecilie Uttrup vinder 3. etape i kvindernes Tour de France

Den danske succes fortsætter på de franske landeveje.

26-årige Cecilie Uttrup Ludwig, som kører for franske FDJ-Suez-Futuroscope, har netop sikret sig sejren på 3. etape af Tour de France Femmes, som er kvindernes udgave af verdens største cykelløb.

Cecilie Uttrup kørte først over stregen i dannebrogstrikoten, der er beviset på, at hun blev dansk mester i juni.

Danskeren vandt noget overraskende den afsluttende spurt mellem favoritterne. Det plejer ikke at være hendes stærkeste side, men få hundrede meter før målstregen satte hun et uimodståeligt angreb ind på de tre ryttere foran sig og kørte solo i mål to sekunder før Marianne Vos på andenpladsen. Hollænderen har den gule trøje.

Foto: JEFF PACHOUD/Ritzau Scanpix

Etapen blev kørt fra Reims til Épernay og strakte sig over 133 kilometer med flere stigninger undervejs, og ud over den danske etapesejr var det også en overraskelse, at storfavoritten til den samlede sejr, Annemiek van Vleuten, måtte opgive at følge med favoritterne.

Efter sejren er danskeren nu nummer ti i det samlede klassement. Lidt af en forbedring fra 51.-pladsen efter mandagens etape, hvor hun var involveret i et styrt. Marianne Vos er fortsat i den gule trøje.

Cecilie Uttrup er 1 minut og 48 sekunder efter hollænderen.

