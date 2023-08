Cecilie Uttrup vinder i Haderslev

Cecilie Uttrup Ludwig er stødt af tronen, men den danske cykelprofil sluttede Tour of Scandinavia i fornem stil.

Efter et perfekt timet angreb på opløbsbakken i Haderslev kørte Uttrup solo over målstregen og vandt 5. og sidste etape med et forspring på fem sekunder ned til favoritfeltet.

Det var lige akkurat ikke nok til sikre sig den samlede sejr. Selv om etapesejren blev belønnet med ti bonussekunder, manglede danskeren yderligere to sekunder for at vippe Annemiek van Vleuten af pinden.

Trods to etapesejre undervejs må Cecilie Uttrup Ludwig altså erkende, at det ikke lykkedes at gentage sidste års samlede triumf. Hun slutter denne gang på andenpladsen.

At der overhovedet blev spænding om det samlede udfald, var dog overraskende.

Intet tydede på, at van Vleuten skulle få problemer med at forsvare et forspring på 17 sekunder på en etape, der ikke bød på nævneværdige udfordringer, når man ser bort fra skybrudsagtige tilstande på de sidste kilometer.

15 kilometer fra mål forsøgte Uttrup første gang at tage fusen på rivalen. Hun opdagede, at førertrøjen sad langt tilbage i feltet og accelererede kraftigt. Men det lykkedes ikke at få slået hul til feltet.

I stedet ventede hun til bakken op mod målstregen, og denne gang var der ingen, der kunne følge den klatrestærke dansker.

Med sprinterne i desperat jagt bagved drønede hun alene over stregen med en knyttet næve.

Men vinderen af Skandinaviens største cykelløb for kvinder blev altså alligevel 40-årige Annemiek van Vleuten.

Den dobbelte verdensmester, der stopper karrieren ved sæsonens udgang, vandt ingen etaper i løbet, men lagde grunden til den samlede sejr ved at distancere sin danske rival klart i lørdagens enkeltstart.