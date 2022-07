Centimeter fra sejr

Det var tæt på at blive til endnu en etapesejr i Tour de France for Mads Pedersen, men danskeren måtte på målstregen se sig slået.

Efter en massespurt vandt belgiske Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) 15. etape foran Wout van Aert (Jumbo-Visma) og Pedersen.

I klassementet skete der ingen forskydninger, og Jonas Vingegaard er derfor også i gult, når feltet efter hviledagen igen skal i aktion tirsdag.

Danskeren fik sig dog noget af et chok søndag, da han røg i asfalten efter et styrt. Vingegaard kom dog hurtigt på cyklen. Kort forinden havde han mistet en hjælper i form af Steven Kruijswijk, der udgik efter et styrt.

Vingegaard har fortsat 2 minutter og 22 sekunder ned til Tadej Pogacar.

Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Modsat de seneste mange etaper blev dagens udbrud hurtigt etableret. En trio stak af. Igen var det med dansk deltagelse i form af Mikkel Honoré, som sad med Wout van Aert og den tyske mester, Nils Politt.

Annonce:

Efter lidt over 40 kilometer blev van Aert dog bedt om at falde tilbage til feltet. Vurderingen fra Jumbo-Vismas side var formentlig, at det var spild af kræfter at ligge ude foran.

Allerede inden etapens start lignede det da også en svær dag for eventuelle lykkeriddere. Etapeprofilen åbnede for, at de hungrende sprintere kunne komme i aktion, og deres hold var derfor fast besluttet på ikke at lade snoren til udbruddet blive ret lang.

Med cirka 65 kilometer tilbage opstod der pludselig dramatik. Først med en demonstration på vejen, der dog ikke førte til en neutralisering af etapen, og nærmest i samme øjeblik et styrt i feltet.

Det involverede Jakob Fuglsang, men også Steven Kruijswijk. Hollænderen tog sig hurtigt til kravebenet og endte med at blive kørt væk i en ambulance. Kort efter styrtede Jonas Vingegaard så altså selv.

Steven Kruijswijk (til venstre) måtte udgå. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Honoré og Politt blev hentet med 50 kilometer tilbage, og så blev løbet på ny givet frit.

Annonce:

På en stigning fik Mads Pedersens Trek-hold med et hårdt tempo i feltet sendt flere af de mere rendyrkede sprintere agter ud. Samtidig var de to franskmænd Benjamin Thomas og Alexis Gougeard stukket af.

Duoen kæmpede bravt for at snyde sprinterne, men Benjamin Thomas blev som sidste mand indhentet kort før målstregen.

Dermed endte det som ventet med en massespurt, og her trak Jasper Philipsen altså det længste strå.